شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساعدت ميزة خصوصية أبل الجديدة هواتف أندرويد وفيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل ميزة شفافية تتبع التطبيقات (ATT) فى وقت سابق من هذا العام مع iOS 14.5، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدم الحفاظ على الخصوصية عبر الإنترنت وتمنع جهات التسويق التابعة لجهات خارجية من تتبعها طوال الوقت، ومع ذلك، يشير تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعلنين يتحولون الآن إلى أندرويد بسبب هذه الميزة.

ويستشهد التقرير ببيانات من شركة تحليلات الإعلانات Tenjin، والتى كشفت أن الإنفاق على منصات إعلانات iOS قد انخفض بمقدار الثلث بين يونيو ويوليو. خلال نفس الوقت، ارتفع الإعلان على منصات أندرويد بحوالى 10%.

ووفقًا للتقرير، ذكرت وكالة الإعلانات Tinuiti أنه بعد ATT، لا يمكن للمعلنين تقديم عروض أسعار للإعلانات المستهدفة على أجهزة أيفون، حيث انتقل المعلنون إلى أندرويد مع زيادة الطلب على الإعلانات المستهدفة على أندرويد من 46% على أساس سنوى فى مايو إلى 64٪ فى يونيو.

وذكر التقرير كذلك أن الإنفاق على iOS انخفض من 42% نمو فى مايو إلى 25% فى يونيو، وعلى الرغم من أن نظام iOS لا يزال يشهد نموًا، فقد انخفض المعدل لنظام iOS فى الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضغط أبل على الخصوصية، وخلال نفس الفترة الزمنية، ارتفع معدل نمو أندرويد.