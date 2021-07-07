شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشارك شاشتك على Google Meet وتعرضها على المشاركين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر Google Meet، أداة المؤتمرات عن بُعد من جوجل، ومن بين ميزاته العديدة، تمنحك Google Meet القدرة على مشاركة شاشتك مع أشخاص آخرين في الاجتماع، وبهذه الطريقة، يمكن لأعضاء فريقك رؤية المستندات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات أو صفحات الويب التي تبحث عنها لتسهيل التعاون عن الموضوع المطروح.





كيفية مشاركة شاشتك فى Google Meet باستخدام جهاز كمبيوتر

2. في شريط أدوات الأيقونات أسفل وسط الشاشة، اضغط فوق رمز "تقديم الآن" والذي يبدو كمربع به سهم بداخله.

3. في القائمة المنبثقة، حدد ما إذا كنت تريد مشاركة شاشتك بأكملها أو نافذة معينة أو علامة تبويب.

4. حدد منطقة شاشتك التي ترغب في مشاركتها في النافذة المنبثقة.

5. اضغط فوق مشاركة.

6. لإيقاف العرض، اختر إما إيقاف التقديم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة أو إيقاف في الزاوية العلوية اليسرى.





كيفية مشاركة شاشتك فى Google Meet باستخدام جهاز محمول

1. انضم إلى اجتماع Google، فيمكنك الوصول إلى الاجتماع من تطبيق تقويم Google، أو من تطبيق Google Meet، أو من علامة التبويب Meet في تطبيق Gmail.

2. في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة الفيديو، اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية.

3. في القائمة المنبثقة، حدد مشاركة الشاشة.

4. اضغط على بدء البث في النافذة المنبثقة.

5. يجب أن تكون شاشتك الآن مرئية للأعضاء الآخرين في الاجتماع، ويمكنك متابعة عرضك التقديمي.

6. لإيقاف العرض، اضغط فوق إيقاف المشاركة في وسط الشاشة، أو اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية وحدد إيقاف المشاركة في النافذة المنبثقة.