شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمو أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا جديدا للعثور على التطبيقات الضارة بهاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هاتفك قد عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض المشاكل مثل دخول الهاتف فى تجميد مفاجئ، أو يعيد التشغيل من تلقاء نفسه، أو يتعطل أو يعمل بشكل بطيء جدًا؟ قد يكون السبب هو بعض أو أحد تطبيقات أندرويد التى قمت بتنزيلها مؤخرًا، ومع ذلك، لا تقلق لأن هناك طرقًا للعثور على مثل هذه التطبيقات المختفية، وإليك كيفية تحرّى الخلل وإصلاحه بنفسك وإصلاح المشكلة على هاتف أندرويد.

أعد التشغيل فى الوضع الآمن

تختلف إعادة التشغيل فى الوضع الآمن من هاتف لآخر، لذلك، قد تضطر إلى الانتقال إلى موقع الويب الخاص بعلامتك التجارية لمعرفة ذلك، ويرجى ملاحظة أن الوضع الآمن يزيل بعض أدوات الشاشة الرئيسية، وإذا كنت تستخدم الأدوات، فخذ لقطة شاشة لمساعدتك على إعادتها.

استخدم هاتفك لبعض الوقت كما تفعل عادةً فى الوضع الآمن

سيتعين عليك محاولة استخدام الجهاز فى هذا الوضع لمعرفة ما إذا كانت المشكلة التى كنت تواجهها سابقًا لا تزال موجودة أو تم إصلاحها، وإذا حدث ذلك، فإن أحد التطبيقات أو التطبيقات هو سبب المشكلة، لذا فإن الخطوة التالية لإصلاح ذلك هى الخروج من الوضع الآمن، ويعد الخروج من الوضع الآمن أمرًا سهلاً للغاية حيث أن إعادة تشغيل الجهاز يجب أن تفعل ذلك.

ابحث الآن عن التطبيق / التطبيقات التى تسبب المشكلة

الخطوة التالية لإصلاح المشكلة هى البحث عن التطبيق الذى يسبب المشكلة، يجب القيام بذلك واحدًا تلو الآخر لإزالة التطبيقات التى تم تنزيلها مؤخرًا، وتحقق الآن مما إذا كانت إزالة هذا التطبيق قد حلت المشكلة أم لا، وهذا يعنى إعادة تشغيل الهاتف بشكل طبيعى وتحقق مما إذا كان يعمل بشكل جيد، وبعد تتبع التطبيق الذى تسبب فى حدوث المشكلة، يمكنك إعادة تثبيت جميع التطبيقات الأخرى التى قمت بإزالتها.