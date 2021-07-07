شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS Max و iPhone X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone x، بحسب موقع phonearena الهندى كما يلى:

هاتف iPhone XS Max الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل. المعالج: معالج A13 Bionic . الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB. نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) . البطارية: 3179 mAh. الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

هاتف iPhone X

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.