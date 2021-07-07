شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات تحديث جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن جوجل كروم يجرى تحديثاته بشكل تلقائى، ولكنك ستحتاج في بعض الأوقات إلى البحث يدويًا عن التحديثات والتثبيت، وهنا نقدم لك الخطوات التي يمكنك بها تطبيق تحديث الإصدار الجديد بنفسك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تحديث كروم على جهاز الكمبيوتر الشخصى أو ماك

1. افتح كروم ثم اضغط فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من المتصفح.

2. اضغط فوق تحديث Google Chrome إذا كان متاحًا في القائمة، لن ترى هذا الخيار إلا إذا كان هناك تحديث متوفر وتم تنزيله بالفعل، وسيطالبك الضغط فوقه بإعادة تشغيل كروم.

3. إذا كنت لا ترى خيار تحديث Google Chrome، فمرر مؤشر الماوس فوق "تعليمات" واضغط فوق "حول Google Chrome".

4. سيظهر لك رقم الإصدار الحالي من كروم، ويقوم بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك تحديثات أخرى متاحة، وإذا عثر على تحديث، فسيتم تنزيله وسيُطلب منك إعادة تشغيل كروم وتثبيته.

كيفية تحديث كروم على جهاز أندرويد

1. قم بتشغيل متجر Google Play على هاتف أندرويد أو التابلت.

2. اضغط على صورة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن وحدد إدارة التطبيقات والجهاز من القائمة.

3. ستظهر لك بعض الإحصائيات حول تطبيقات جهازك، وإذا كانت التحديثات جاهزة لأي منها، فستظهر أن التحديثات متاحة، اضغط على مشاهدة التفاصيل تحت هذا العنوان.

4. إذا كان جوجل كروم مدرجًا في القائمة، فاضغط فوق تحديث بجواره، أو تحديث الكل في أعلى الصفحة، وإذا لم يكن جوجل كروم مدرجًا في القائمة، فسيتم تحديثهم بالكامل.

كيفية تحديث كروم على جهاز أيفون أو أيباد

1. قم بتشغيل App Store على جهاز أيفون أو أيباد، واضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى.

2. تحقق مما إذا كان Google Chrome مدرجًا كتطبيق في انتظار التحديث، في الصفحة التي تفتح.

إذا كان هناك، فاضغط فوق تحديث أو تحديث الكل؛ إذا لم يكن موجودًا، فسيتم تحديثه بالكامل بالفعل.