شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التكنولوجيا المساعدة.. تقنية تساهم فى تعامل ذوى الإعاقة مع الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التكنولوجيا المساعدة هي أي تقنية تساعد الأفراد ذوي الإعاقة على أداء المهام التي قد تكون صعبة، والتي تمثل جانب مهم لأي جهاز جديد، وتنطبق التكنولوجيا المساعدة على الكثير من الأشياء التي نستخدمها يوميًا، على سبيل المثال، تعد ميزة تحويل الكلام لمكتوب على هاتفك شكلاً من أشكال التكنولوجيا المساعدة التي تساعد المستخدمين الذين لا يستطيعون الكتابة بأيديهم بسهولة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمثل جهاز التكنولوجيا المساعدة أي عنصر أو قطعة من المعدات أو نظام منتج، سواء تم الحصول عليه تجاريًا أو تم تعديله أو تخصيصه، والذي يتم استخدامه لزيادة القدرات الوظيفية للأفراد ذوي الإعاقة أو تحسينها.

يستخدم الملايين من الأشخاص التكنولوجيا المساعدة في حياتهم اليومية فى كل شيء بدءًا من الكرسي المتحرك الذكى وحتى البرامج التعليمية للأطفال المصابين بالتوحد يعد ذلك تقنية مساعدة.



أنواع أجهزة التكنولوجيا المساعدة أنواع أجهزة التكنولوجيا المساعدة • مسجل رقمي: يسمح لك بتسجيل وتشغيل الصوت.

• تقنية التعرف على الصوت: يمكن الكمبيوتر أو الجهاز المحمول من التعرف على ما يمليه المستخدم.

• تحويل النص إلى كلام: يمكن قراءة النص الإلكتروني بصوت عالٍ إذا تم تمييزه على جهاز محمول أو كمبيوتر.

• التابلت الذكي: يقدم تجربة تعليمية متعددة الحواس لدعم البرامج التعليمية للأطفال أو الكبار.

• كرسي متحرك كهربائي: كرسي متحرك يعمل بالبطارية يمكن التحكم فيه باستخدام عصا تحكم وإعدادات قابلة للتعديل لتناسب الفرد.

• بدائل لوحة المفاتيح: لوحات مفاتيح متخصصة بمفاتيح مكبرة أو على شكل شاشة تعمل باللمس.

• أجهزة الاستماع: أجهزة الاستماع المساعدة مثل مكبرات الصوت للاستخدام العرضي أو المعينات السمعية لضعاف السمع.

• مكبرات الشاشة: يمكنك التحكم في مظهر الشاشة وتكبيره لتسهيل رؤية النص أو الصور.

• الأطراف الصناعية: غرسات اصطناعية مصممة خصيصًا للمرضى للمساعدة في تحسين الحركة والوظائف بشكل عام.