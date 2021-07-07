شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التكنولوجيا المساعدة.. تقنية تساهم فى تعامل ذوى الإعاقة مع الواقع والان مع تفاصيل الخبر
أنواع أجهزة التكنولوجيا المساعدة
• مسجل رقمي: يسمح لك بتسجيل وتشغيل الصوت.
• تقنية التعرف على الصوت: يمكن الكمبيوتر أو الجهاز المحمول من التعرف على ما يمليه المستخدم.
• تحويل النص إلى كلام: يمكن قراءة النص الإلكتروني بصوت عالٍ إذا تم تمييزه على جهاز محمول أو كمبيوتر.
• التابلت الذكي: يقدم تجربة تعليمية متعددة الحواس لدعم البرامج التعليمية للأطفال أو الكبار.
• كرسي متحرك كهربائي: كرسي متحرك يعمل بالبطارية يمكن التحكم فيه باستخدام عصا تحكم وإعدادات قابلة للتعديل لتناسب الفرد.
• بدائل لوحة المفاتيح: لوحات مفاتيح متخصصة بمفاتيح مكبرة أو على شكل شاشة تعمل باللمس.
• أجهزة الاستماع: أجهزة الاستماع المساعدة مثل مكبرات الصوت للاستخدام العرضي أو المعينات السمعية لضعاف السمع.
• مكبرات الشاشة: يمكنك التحكم في مظهر الشاشة وتكبيره لتسهيل رؤية النص أو الصور.
• الأطراف الصناعية: غرسات اصطناعية مصممة خصيصًا للمرضى للمساعدة في تحسين الحركة والوظائف بشكل عام.