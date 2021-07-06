تكنولوجيا: سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية تنطلق قريباً بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nothing لإطلاق أول منتج للشركة في حدث يعقد في 27 من شهر يوليو الجاري، حيث تقدم الشركة إصدارها الأول من السماعات اللاسلكية Nothing ear (1) التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 99 دولار.

نشرت Nothing مقطع فيديو تشويقي على تويتر والإنستقرام اليوم، والذي تشير من خلاله إلى المنتج القادم للشركة الذي يأتي بصوتيات نقية وواضحة، كما يتميز بتصميم شفاف.

ولقد شارك Carl Pei مؤسس وان بلس وأيضاً Nothing صورة لسماعة Nothing ear (1) اللاسلكية المرتقبة، إلا أن الشركة لم تؤكد بشكل رسمي على التصميم النهائي الذي تنطلق به السماعة اللاسلكية.

أيضاً أكد Carl Pei على أن السماعة اللاسلكية تباع لاحقاً على شبكة الإنترنت بسعر 99 يورو، أو 99 دولار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المرتقب عقده في 27 من يوليو.

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