تكنولوجيا: Nintendo تعلن عن إصدار جديد من Switch بشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nintendo رسمياً اليوم عن إصدار جديد من جهاز الألعاب Switch والذي ينطلق بشاشة OLED وسعر 350 دولار.

تدعم Nintendo الإصدار الجديد من جهاز Switch بمجموعة من التحسينات تشمل شاشة OLED، مع سعة تخزين أعلى، وأيضاً تحسينات في المكبرات الصوتية.

ينطلق الإصدار الجديد من جهاز الألعاب Switch بنقطة تسويق رئيسية في شاشة OLED بحجم 7 إنش، أي حجم أكبر من الإصدار السابق الذي جاء بشاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش، إلا أن كلا الإصدارين يتميز بدقة 1280 في 720 بيكسل.

كما يأتي إصدار Switch OLED بتصميم جديد لمسند تثبيت الجهاز في الجهة الخلفية، مع غطاء يتميز بإتساع أكبر يمكن أن يدعم التثبيت في أوضاع مختلفة.

أيضاً أضافت Nintendo تحسينات في الصوتيات بشكل خاص في مكبرات ستريو الصوتية في الجزء السفلي من الجهاز، كما يأتي هذا الإصدار بمنفذ LAN مدمج لدعم إتصال سلكي للجهاز بالإنترنت.

كما يأتي هذا الإصدار بسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع Nvidia Tegra X1، أيضاً من المقرر أن يتوافق هذا الإصدار مع الألعاب والملحقات الخاصة بالإصدار السابق.

ومن المقرر أن يتوفر Switch OLED بسعر 350 دولار، على أن ينطلق للبيع في الاسواق في 8 من أكتوبر، كما يتوفر بألوان الأحمر والأزرق وأيضاً تقدم Nintendo اللون الأبيض لهذا الإصدار.

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