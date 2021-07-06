شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاب يبلغ 16 عام يكسب 1.7 مليون دولار فقط عبر إعادة بيع PS5 وXbox X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق Max Hayden، البالغ من العمر 16 عامًا، أرباحًا قدرها 1.7 مليون دولار ببساطة عن طريق إعادة بيع وحدات التحكم PS5 و Xbox X و بطاقات البوكيمون، ووفقًا للتقرير، بلغ الربح الفعلى الذى حققه الشاب حوالى 110 آلاف دولار، مع 1.7 مليون دولار هو المبلغ الإجمالى للمبيعات المدارة فى 18 شهرًا.

ما سبب هذا الربح؟

وبحسب ما ورد باع هايدن الوحدات بما يقرب من ضعف سعر وحدات التحكم، أى حوالى 1100 دولار لكل وحدة تحكم فى الألعاب والتى تكلف حوالى 500 دولار، حيث كان المشترون يائسون للحصول على أجهزة تحكم الجيل القادم، ويبدو أن البعض لا يستطيع الانتظار لأنه استثمار طويل الأجل، وبالمناسبة، كان هايدن يبيع أشياء أخرى يصعب الحصول عليها مثل الأحذية الرياضية أيضًا، وفقًا للتقرير.

وتتسبب عوامل متعددة فى نقص المعروض من وحدات التحكم فى الألعاب مثل بائعى الطرف الثالث ونقص الرقائق العالمية والروبوتات التى تربك النظام عبر الإنترنت لإجراء عمليات شراء كبيرة، وهى لا تبدو أفضل، على الأقل لهذا العام.