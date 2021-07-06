باحثون يطورون طائرات شبيهة بحشرات الجراد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

في إطار السعي الدائم لتصنيع المزيد من الطائرات صغيرة الحجم، أعلن فريق بحثي مشترك في جامعة لينكولن بالولايات المتحدة، وجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا HUST، وجامعة قوانغتشو GU في الصين، عن صنع نوع جديد من الطائرات دون طيار، والطائرات بطيار الصغيرة، على غرار حشرات الجراد، حيث تنزلق بسلاسة لمسافة طويلة أثناء طيرانها في الجو.

وبحسب موقع Tech Xplore للأخبار التقنية، نجح الباحثون في تطوير طريقة لتصنيع أجنحة الطائرات دون طيار تتميز بخصائص وبقدرات أجنحة حشرات الجراد.

وكانت أبحاث سابقة، أظهرت أن حشرات الجراد قادرة على الطيران لمسافات طويلة؛ لأنها بارعة في الاستفادة من التيارات الهوائية وخصائص سلوك احتشاد السرب بين أنواعها للطيران بشكل جماعي.

وتوصلت دراسات سابقة إلى أن محاكاة الطبيعة، تنجح في بعض الأحيان عند تطوير الآلات البشرية.



وفي هذا الجهد الجديد، بدأت فكرة الباحثين بأن الطائرات دون طيار أو الطائرات بطيار، قد تكون أفضل عند الانزلاق بسلاسة في الجو مع بعض ميزات الجراد، وهي ميزة يطمح إليها صانعو الطائرات؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود وكذلك تقليل الضوضاء.

ونظر الفريق البحثي في عدد من ميزات أجنحة الجراد وكيفية استنساخ خصائصها في صنع أجنحة طائرات.

ولمعرفة المزيد عن الميزات التي قد تجعل آلات الطيران التي صنعها الإنسان أفضل في الانزلاق جواً، درس الباحثون عن كثب ميزات أجنحة الجراد التي تسمح لها بالانزلاق في الجو بشكل جيد ولمسافات طويلة.

ولاحظ الفريق البحثي أن أجنحة الجراد مصنوعة من مادة رقيقة جدا وخفيفة الوزن مع أنماط أوردة محددة ”تحمل سائل اللمف الدموي“، حيث أنشأوا نسخة مبكرة منها في صور بتقنية 3D.

واستخدم الباحثون الصور لإنشاء نماذج يمكن استخدامها لإنشاء أجنحة طائرات، باستخدام عملية التشكيل الحراري، وتقليم وحفر الأجنحة باستخدام الليزر، لإعادة إنتاج الأنماط الموجودة على أجنحة الجراد، ثم صمم الفريق البحثي عدة نماذج أولية بأوزان ودرجات سماكة مختلفة، لمعرفة أي منها يحتوي على القدر المناسب من الصلابة.

وأظهرت اختبارات عملية التصنيع الخاصة بهم، أنها كانت طريقة قابلة للتطبيق لإنتاج أجنحة صالحة للاستعمال لكل من الطائرات دون طيار والطائرات بطيار الصغيرة.

وسيجرى الباحثون العديد من التحقيقات؛ للتأكد من مدى استفادة تصميم أجنحة طائرات تحاكي الجراد، قبل إتاحة تصنيعها تجارياً.

