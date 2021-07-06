تكنولوجيا: تقرير يشير إلى دعم سلسلة iPhone 14 كاملة بشاشات LTPO OLED 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة iPhone 13 لاحقاً هذا العام، إلا أن التسريبات تسلط الضوء على إصدارات 2022، حيث كشف تقرير جديد عن دعم سلسلة iPhone 14 بشاشات LTPO OLED بمعدل تحديث 120Hz.

تقدم ابل إصدارات Pro فقط هذا العام من سلسلة iPhone 13 بلوحات LTPO OLED بمعدل تحديث 120Hz المطورة من سامسونج، ويعود السبب في ذلك إلى أن طاقة سامسونج الإنتاجية لن تكون كافية لدعم السلسلة كاملة هذا العام.

من جانب أخر تستعد LG لإنتاج لوحات LTPO OLED العام المقبل وفقاً لتقرير نشر من The Elec، لذا يمكن لشركة ابل دعم سلسلة iPhone 14 كاملة العام المقبل بلوحات LTPO OLED المميزة بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً بدأت شركة LG محادثات مع شركة Avaco، وهي الشركة الموردة للمعدات الخاصة بتصنيع لوحات LTPO OLED، كما تقدمت LG بالفعل للحصول على موافقة ابل لتوريد لوحات LTPO OLED للإصدارات المقرر إطلاقها في 2022 من هواتف الأيفون.

يذكر أن موافقة ابل لضم LG كمورد للوحات LTPO OLED لسلسلة iPhone 14، يتيح لشركة ابل تنويع موردي الشاشات بين سامسونج وLG لتغطية الإصدارات القادمة كاملة.

المصدر

اعلان





