تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على دعم Galaxy S22 Ultra بمستشعر 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف Galaxy S، وفي تسريبات جديدة اليوم كُشِف عن خطط سامسونج لدعم Galaxy S22 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونج تستعد لدعم هاتف Galaxy S22 Ultra بمستشعر جديد بدقة 200 ميجا بيكسل، جاء تقرير من IceUniverse اليوم ليؤكد على أن سامسونج تدعم الهاتف بمستشعر 108 ميجا بيكسل، لذا تؤجل سامسونج الترقية الجديدة في كاميرة الجيل القادم من سلسلة Galaxy S22.

ومن المقرر وفقاً للتقرير الذي نشر من IceUniverse أن تستمر سامسونج في إستخدام مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل، تخطط الشركة لاستخدام إصدار جديد من مستشعر ISOCELL HM3 الحالي بدقة 108 ميجابكسل في سلسلة Galaxy S22.

ولقد حصلت سامسونج بالفعل هذا العام على مراجعات إيجابية لكاميرة Galaxy S21 Ultra، لذا جاء قرار سامسونج للإستمرار في إستخدام مستشعر ISOCELL HM3 الحالي بدقة 108 ميجابكسل للإستفادة من إمكانيات الهاتف في الجيل الجديد من هواتف الشركة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن العملاق الكوري تحتاج لوقت أطول للإنتهاء من تطوير مستشعرها الجديد بدقة 200 ميجا بيكسل، لذا تؤجل سامسونج الترقية في كاميرة Galaxy S22 Ultra هذا العام.

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