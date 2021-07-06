أفضل تطبيقات جوجل بلاي المجانية لعام 2021

دبي - يزن راشد - يمتلئ جوجل بلاي بالكثير من التطبيقات المجانية والمدفوعة، ولذلك قد تختفي بعض التطبيقات في المتجر ولا تستطيع الوصول إليها.

كما أن بعض التطبيقات تقوم بوظائف لم تكن تتخيلها أو تتوقع أن تحتاجها، ولهذا قمنا بجمع أفضل التطبيقات المجانية عبر جوجل بلاي لهواتف أندرويد.

يساعدك هذا التطبيق على تذكر مواعيد سقاية النباتات الخاصة بك، وبهذا يحل أحد أكبر المشاكل التي تواجه المبتدئين في تربية النباتات.

ويذكرك التطبيق بمواعيد سقاية النباتات بشكل يومي أو أسبوعي، كما يمكنك إضافة أكثر من نبتة لمتابعتها.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تختبر رسومًا متحركة جديدة عند مشاركة منشور

كما يأتي التطبيق بتصميم مختلف وفريد من نوعه وهو يسمح لك بإعطاء كل نبتة أيقونة وتصميم مختلف.

يقدم لك هذا التطبيق المئات من الرسوم المختلفة حتى تتمكن من تلوينها، وهو يضم الكثير من فئات الرسومات المختلفة.

وعلى عكس باقي تطبيقات التلوين، يخبرك هذا التطبيق بدرجات اللون المختلفة التي يجب أن تستخدمها مع كل جزء في الصورة.

اقرأ أيضًا: أداة لاستخراج الألوان من الصور بسهولة

وذلك عبر مجموعة من الدوائر التي تحتوى على أرقام وألوان بالأسفل، وعندما تقوم بالضغط على الدائرة فإن الجزء الذي يجب تلوينه بها يصبح واضحًا، وبعد ذلك يجب أن تضغط على كل جزء لتملأه بهذا اللون.

قد يبدو الأمر سهلًا ولكن وجود الكثير من الدوائر والألوان يجعل استخدام التطبيق أصعب مما تتوقع.

يعتبر هذا التطبيق أفضل مرافق لمحبي الرسومات والفن بشكل عام، وهذا لأنه يساعدك على مشاهدة الرسومات المشهورة عبر هاتفك.

وهو يسمح لك بالوصول إلى نسخة عالية الدقة من الرسومات المشهورة وبالتالي تستطيع تقريب الصورة دون خسارة الجودة.

اقرأ أيضًا: شركة آبل تحاول منافسة تطبيقات وخدمات الشركات الأخرى

بالإضافة لوجود معارض فنية بالكامل داخله، كما تستطيع استعراض المعالم الشهرية من البلاد المختلفة وقراءة مقالات عنها عبر التطبيق.

وإذا كنت تقف أمام لوحة مشهورة وترغب في معرفة المزيد من المعلومات عنها يمكنك توجيه كاميرا التطبيق ناحيتها ليعرض لك كافة التفاصيل المتعلقة بهذه اللوحة.

يحصل التطبيق على الكثير من التحديثات بشكل دوري، ولذلك فهو يمتلك مكتبة واسعة من المحتوى المختلف.

يسمح لك هذا التطبيق باستخدام تقنية الواقع الافتراضي لترى شكل قطع الأثاث الجديدة في منزلك قبل شراءها.

بالإضافة إلى ذلك فهو يمتلك متجر يمكنك من الوصول إلى جميع القطع التي تستعرضها في التطبيق مباشرةً.

اقرأ أيضًا: مستخدمو سكايب يعلنون تذمرهم من تعليق العرض الخاص بالمكالمات

كما يقوم بتوصيل بمجموعة من المهندسين والمعماريين لمساعدتك على تجديد منزلك واستخدام أحدث الصيحات في عالم الديكور.