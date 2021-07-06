نينتندو تعلن عن سويتش الجديد بشاشة OLED

دبي - يزن راشد - شركة نينتندو عن جهاز سويتش الجديد مع شاشة من نوع OLED أكبر بقياس 7 إنشات وبدقة 720 بكسل.

وبينما أشارت الشائعات إلى أن هذا الجهاز الجديد يأتي بشريحة إنفيديا جديدة بالداخل، فليس من الواضح ما إذا كانت نينتندو قد قامت بترقية المعالجات الداخلية.

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ويتم طرح نموذج سويتش الجديد للبيع بسعر 350 دولار بدءًا من 8 أكتوبر.

وبخلاف الشاشة الجديدة، يشتمل هذا النموذج المنقح على حامل قابل للتعديل للعب عبر الطاولة، وذاكرة تخزين مدمجة بسعة 64 جيجابايت، وقاعدة جديدة مع منفذ إيثرنت سلكي مدمج، وصوت محسن للعب باليد أو عبر الطاولة.

وتذكر الشركة ألعاب HD لقاعدة التلفزيون فقط، لذلك فإن وضع 4K المشاع ليس جزءًا من سويتش OLED هذا.

وتقول الشركة إن عمر البطارية عبر الجهاز الجديد يصل إلى 9 ساعات، وهو نفس المقدار مثل جهاز سويتش الأصلي.

ويعد الجهاز الجديد أطول قليلاً من الأصلي، كما أنه أثقل قليلاً عند 0.32 كيلوجرام مقابل 0.29 كيلوجرام للجهاز الأصلي.

وترددت شائعات كثيرة حول جهاز سويتش المحدث في الأشهر الأخيرة، واختارت نينتندو الكشف عنه بعد عرض E3 للشركة الذي ركز حصريًا على ألعاب سويتش الجديدة.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الجهاز المحول الجديد قد يظهر قبل أن يبدأ حدث E3 في الشهر الماضي.

ويصل سويتش الجديد بعد ما يقرب من عامين من إصدار نينتندو لجهاز Switch Lite، وهو إصدار أصغر وأرخص من سويتش لا يمكنك توصيله بجهاز تلفزيون.

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وظهر جهاز Switch Lite بسعر 199 دولار في شهر سبتمبر 2019.

نينتندو تعلن عن سويتش الجديد

كانت مبيعات جهاز سويتش مرتفعة، حيث سيطرت المنصة على مخططات المبيعات في الولايات المتحدة لما يقرب من عامين على التوالي.

وبلغت مبيعات سويتش 84.59 مليون وحدة تم شحنها منذ إطلاقه في عام 2017، وهو رقم يقترب من علامة مبيعات منصة Wii البالغة 101.63 مليون.

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ولا بد أن يساعد نموذج سويتش المحدث هذا في دفع المبيعات إلى مكان أقرب إلى Wii.