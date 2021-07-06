شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Phone Hub الجديدة من جوجل لهواتف أندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل النسخة 89 من نظامها التشغيلي Chrome OS في شهر مارس الماضى، حيث جاءت بميزة تعرف بـ Phone Hub الجديد لمساعدة المستخدمين على توصيل هواتف أندرويد بجهاز كروم بوك، وأضافت الميزة مركز تحكم مدمجًا إلى نظام التشغيل Chrome OS الذي يتيح للمستخدمين التحقق من عمر بطارية هواتفهم وتشغيل أو إيقاف نقطة الاتصال وتحديد موقع أجهزتهم.

مميزات Phone Hub كما أنها تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل والتحقق من علامات تبويب متصفح جوجل كروم الأخيرة، وفي الإصدار الحالي من نظام التشغيل Chrome OS، يقوم Phone Hub باستقصاء حالة اتصاله بهاتفك عبر فواصل زمنية مدتها 5 ثواني، حيث يؤدي التغيير المذكور أعلاه بشكل أساسي إلى زيادة مدة الاستقصاء، التي يجب أن تكون مشكلة استنزاف البطارية.

على جانب أخر طرحت شركة جوجل تحديث جديد لخدمة الخرائط، والذى وفر علامة التبويب Insights كجزء من المخطط الزمني والتى ستتتبع أوضاع سفرك على أساس شهري، وقد بدأت الميزة في الظهور لدي بعض المستخدمين ومن المفترض أن تصل إلى جميع المستخدمين قريبًا إذا لم يحصلوا عليها بالفعل.

وباستخدام Insights ، أضافت جوجل الرسوم البيانية الشريطية التي يمكن للمستخدمين من خلالها مقارنة أنشطتهم، وستساعدك أحدث إضافة إلى الخرائط على التمييز بين إجمالي الوقت الذي تقضيه على قدمك خلال الشهر عن أوضاع السفر الأخرى، وستكون هناك إحصاءات مخصصة لك لإصدار حكم أفضل على عادات حركتك.