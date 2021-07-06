تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي بتصميم Mi Mix Alpha

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني شاومي براءة إختراع لهاتف بتصميم قابل للطي يتميز بشاشة منحنية بتصميم يحاكي هاتف Mi Mix Alpha.

تستمر الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير تصميم الهواتف القابلة للطي برؤية جديدة للأسواق، ومن جديد تقدم شاومي تصميم أخر في هذه الفئة من الهواتف الذكية.

كانت شركة شاومي قد كشفت عن هاتف Mi Mix Alpha في نهاية 2019، حيث جاء الهاتف بتصميم غير تقليدي مع شاشة منحنية إلى الجانب والجهة الخلفية من الهاتف، وفي بداية هذا العام قدمت شاومي إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Mi Mix Fold.

وفي براءة إختراع سجلت من شاومي العام الماضي وكُشِف عنها اليوم، رصد تصميم جديد للهواتف القابلة للطي يجمع بين تصميم Mi Mix Alpha وأيضاً Mi Mix Fold، حيث تلتف الشاشة الداخلية للهاتف إلى الجهة الخارجية، كما تمتد كشاشة ثانوية أيضاً في الهاتف.

أيضاً يأتي الهاتف بسمك أكبر في الجزء الخاص بالكاميرات بتصميم يحاكي هاتف Alpha، كما يتيح هذا التصميم للمستخدمين تصوير لقطات السيلفي بإستخدام الكاميرة الرئيسية.

ولقد أشار Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي في تصريحات سابقة إلى التحديات التي تواجه الشركة لتطوير تصميم الشاشة التي تلتف إلى الجهة الخلفية، هذا إلى جانب التصميم القابل للطي للهاتف.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أكدت على خطط شاومي لإطلاق هاتف قابل للطي في الربع الأخير من هذا العام، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي باثنان من الشاشات طورت إحداها عبر سامسونج، بينما تقدم الشاشة الثانية شركة Visionox.

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