لغات البرمجة .. بايثون قد تتفوق قريبًا على C وجافا

دبي - يزن راشد - تظل C وجافا لغات البرمجة الأكثر شيوعًا في مؤشر مجتمع البرمجة Tiobe. ولكن من المحتمل أن تحتل بايثون الصدارة في المستقبل.

ووفقًا لمؤشر مجتمع البرمجة Tiobe، هو مؤشر على شعبية لغات البرمجة، لشهر يوليو 2021، فإن لغات البرمجة الأكثر شيوعًا هي C وجافا و بايثون.

وفي حين أن الترتيب لم يتغير، لاحظ مؤشر Tiobe أن الاختلاف في الشعبية الظاهرة صغير بشكل ملحوظ، مع 0.67 في المئة فقط بين C وبايثون.

وقال: هذا يعني أن الأشهر القليلة المقبلة مهمة. ويبدو أن بايثون لديها فرصة لتصبح لغة البرمجة الأولى. وذلك بفضل ريادتها في السوق في مجال التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويعتمد مؤشر Tiobe على مصطلحات البحث التي يستخدمها المطورون والعلماء والطلاب ومهندسو البرمجيات في محركات البحث العالمية الشهيرة.

وتعتبر هذه منهجية مختلفة عن محلل المطورين RedMonk، الذي ينظر في استخدام اللغة في مشاريع البرامج المستضافة عبر GitHub والمناقشات عبر موقع الأسئلة والأجوبة Stack Overflow.

وتضع تصنيفات RedMonk للربع الأول من عام 2021 جافا سكريبت في المرتبة الأولى، تليها بايثون وجافا.

وتعد لغة البرمجة C، الذي تم إنشاؤه في Bell Labs منذ ما يقرب من 50 عامًا، دعامة أساسية بين المبرمجين الذين يطرحون التعليمات البرمجية للآلة.

وانخفضت عمليات البحث عن C بنسبة 4.83 في المئة مقارنة بشهر يوليو الماضي. وانخفضت عمليات البحث عن جافا بنسبة 3.93 في المئة خلال هذه الفترة، بينما اكتسبت بايثون 1.86 في المئة.

وتعتبر أهم 10 لغات برمجة وراء C وجافا وبايثون هي ++C و #C و Visual Basic وجافا سكريبت و PHP ولغة التجميع و SQL.

لغات البرمجة الأكثر شهرة

هناك تحول آخر مثير للاهتمام حول Rust. وهي لغة البرمجة التي تم إنشاؤها في موزيلا بهدف توفير ضمانات أمان الذاكرة التي تفتقر إلى C و ++C.

وينظر عمالقة التكنولوجيا إلى Rust لأنهم يكافحون لمواكبة حجم الأخطاء الأمنية، ومعظمها متعلق بالذاكرة.

وتشتهر اللغة ببرمجة الأنظمة وبرمجة البنية التحتية، وتحصل على دعم من جوجل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك.

وهناك الكثير من الزخم وراء Rust في الوقت الحالي. بما في ذلك جهود جوجل لجعلها لغة رئيسية لنظام التشغيل أندرويد. ودفعها لتصبح لغة ثانية لتطوير نواة لينكس.

وقفزت Rust من 30 إلى 27 في مؤشر Tiobe، بينما ارتفعت مجموعة جافا سكريبت لمايكروسوفت من 45 إلى 37.

وبالنسبة إلى بايثون، التي من المحتمل أن تتخطى جافا و C للحصول على المركز الأول، فقد دعمتها شركة مايكروسوفت كجزء من إستراتيجية Azure.

ووظفت الشركة مبتكر اللغة جويدو فان روسوم، الذي قال إن مايكروسوفت منحته حرية التصرف لتحسين أداء بايثون. واعترف فان روسوم بأن بايثون تستخدم الكثير من الذاكرة والطاقة.

