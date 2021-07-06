جوجل تعالج مشكلة استنزاف البطارية في Chrome OS

دبي - يزن راشد - بدأت شركة جوجل بطرح النسخة 89 من نظامها التشغيلي Chrome OS في شهر مارس من هذا العام.

وتضمن تحديث الذكرى السنوية العاشرة مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك Phone Hub الجديد لمساعدة المستخدمين على توصيل هواتف أندرويد بجهاز كروم بوك.

وأضافت الميزة مركز تحكم مدمجًا إلى نظام التشغيل Chrome OS الذي يتيح للمستخدمين التحقق من عمر بطارية هواتفهم وتشغيل أو إيقاف نقطة الاتصال وتحديد موقع أجهزتهم.

كما أنها تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل والتحقق من علامات تبويب متصفح جوجل كروم الأخيرة.

ومع ذلك، منذ إصدارها، أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات في استنزاف البطارية عبر هواتفهم عند الاتصال بجهاز كروم بوك باستخدام الميزة.

ويواجه العديد من الأشخاص نفس المشكلة عبر أجهزة مختلفة، حيث يعزو أندرويد استنزاف البطارية المفرط إلى خدمات جوجل بلاي.

ويعد إيقاف تشغيل Phone Hub هو العلاج الوحيد في الوقت الحالي. ويبدو أن شركة جوجل على علم بهذه المشكلة وتعمل على إصلاحها.

ويشير التزام جديد قيد التنفيذ عبر Chromium Gerrit إلى أن جوجل تعمل على جعل الاتصال بين كروم بوك وهاتف أندرويد أكثر كفاءة.

وينص وصفها على ما يلي: يسمح هذا التغيير لعميل الاتصالات القريبة بطلب بقاء محدد لفترة زمنية وانتهاء المهلة عند إجراء اتصال بجهاز قريب. وتحتفظ المشاركة القريبة Nearby Share بالقيم الافتراضية، بينما يختار Phone Hub استخدام خيار أكثر ملاءمة للبطارية.

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استنزاف البطارية في Chrome OS

في الإصدار الحالي من نظام التشغيل Chrome OS. يقوم Phone Hub باستقصاء حالة اتصاله بهاتفك عبر فواصل زمنية مدتها 5 ثوان.

ويؤدي التغيير المذكور أعلاه بشكل أساسي إلى زيادة مدة الاستقصاء، التي يجب أن تكون مشكلة استنزاف البطارية.

ومع ذلك، فإن زيادة الفاصل الزمني يعني أيضًا أن Phone Hub يستغرق وقتًا أطول قليلاً لتحديث حالة هاتفك. وقد لا يكون الفرق ملحوظًا جدًا، حيث يؤدي التغيير إلى زيادة المدة إلى 15 ثانية فقط.

ويشار إلى أنه ليس هناك في الوقت الحالي تأكيد حول موعد طرح هذا التغيير للمستخدمين.

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