StudioCaddy من Kensington ينظم أجهزة آبل

دبي - يزن راشد - بعد الإصدار الأخير من StudioDock، وهو حامل يحول آيباد برو إلى حاسب مكتبي صغير، توسع Kensington عروضها التي تركز على شركة آبل من خلال StudioCaddy بقيمة 179.99 دولار.

ويهدف StudioCaddy إلى أن يكون المكان الذي يجمع جميع أجهزة آبل.

ويتكون StudioCaddy من نصفين يتم إرفاقهما مغناطيسيًا. بحيث إن النصف الأول عبارة عن حامل معدني أساسي يمكنك وضع جهاز ماك بوك مغلق فيه، ويوجد أيضًا رف خارجي مصمم لحمل جهاز آيباد.

ويتصل النصف الثاني بالنصف الأمامي ويتضمن جهازي شحن لاسلكي Qi، أحدهما عمودي لجهاز آيفون والآخر أفقي مع تجويف يمكنك وضع حافظة AirPods ضمنه.

ويمكنك استخدام StudioCaddy مع العديد من مجموعات حواسيب ويندوز والأجهزة اللوحية وهواتف أندرويد وسماعات الأذن اللاسلكية المجهزة Qi.

وتركز Kensington على نظام آبل البيئي، حيث إن الاسم الكامل للمنتج هو StudioCaddy مع الشحن اللاسلكي Qi لأجهزة آبل.

ويمثل StudioCaddy حل متعدد الاستخدامات وموفر للمساحة يزيد من مساحة سطح المكتب مع الحفاظ على جميع الأجهزة في نظام آبل البيئي مشحونة ومنظمة وفي متناول اليد.

اقرأ أيضًا: Kensington تطرح منصة جهاز آيباد StudioDock

StudioCaddy ينظم أجهزة آبل

يعتبر StudioCaddy مثالي للاستخدام في كل من المنازل والمكاتب. ويقلل StudioCaddy من الفوضى ويوفر حلاً عمليًا لعرض وتخزين أجهزة آبل بشكل مركزي.

ويتميز StudioCaddy بشاحن Qi مزدوج ومنافذ USB-C و USB-A متعددة. وذلك للتأكد من أن جميع الأجهزة المحمولة للمستخدم مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام عند الحاجة.

وقامت Kensington بتضمين جزء قابل للتبديل يرفع الهاتف لرفع ملفات الشحن اللاسلكي إلى المستوى الصحيح. ويوصى باستخدامه مع الهواتف الأصغر مثل iPhone SE أو iPhone 11 Pro.

وقالت Kensington: أصبح العديد من المستهلكين يعتمدون على نظام آبل البيئي لإبقائهم على اتصال والحصول على المعلومات عبر أجهزتهم المختلفة.

وإلى جانب الراحة المتمثلة في الوصول الفوري إلى المعلومات وخدمات الاتصال المتزامنة عبر الأجهزة. تأتي الفوضى التي تسببها المجموعة المتشابكة من أجهزة الشحن والكابلات.

ويكمل StudioCaddy عنصر تصميم آبل من خلال الجمع بين جميع الأجهزة معًا في مركز تكنولوجيا بسيط ومنظم وعملي.

بالإضافة إلى ذلك يتوافق StudioCaddy مع معظم حافظات آيفون ومعظم حافظات آيباد ولوحة مفاتيح Apple Magic و Apple Smart Keyboard Folio.

اقرأ أيضًا: أفضل الطرق لتحسين خصوصيتك في آيفون