تكنولوجيا: الكشف عن هاتفي Dizo Star 300 و500 في قوائم Flipkart

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Realme مؤخراً علامة Dizo التجارية الجديدة، ولقد رصدت اليوم أول الهواتف المميزة بالعلامة التجارية الجديدة Dizo Star 300 وDizo Star 500 في قوائم Flipkart.

يتميز هاتفي Dizo Star 300 وDizo Star 500 بتصميم كلاسيكي، كما يدعم الهاتفين الإتصال بشبكات 2G، ولقد إستعرضت قوائم Flipkart تفاصيل مواصفات الهاتفين.

ويتميز هاتف Dizo Star 300 بشاشة LCD بحجم 1.77 إنش، ودقة عرض 160 في 120 بيكسل، مع ألوان 65K، كما يدعم الهاتف معالج Unisoc SC6531E، ويضم الهاتف سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة microSD حتى سعة 64 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف كاميرة VGA واحدة، مع فلاش LED، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، والبلوتوث، وFM، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 2550 mAh، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Dizo Star 300 بسعر 20 دولار وألوان الأسود، الأخضر وأيضاً اللون الأزرق.

أيضاً يأتي هاتف Dizo Star 500 بشاشة LCD بحجم 2.8 إنش، ودقة عرض 320 في 240 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف كاميرة VGA في الجهة الخلفية بتصميم دائري مع فلاش LED.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Unisoc SC6531E، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة microSD حتى سعة 64 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 1900 mAh، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، والبلوتوث، وFM، ويتوفر بألوان الفضي، الأخضر وأيضاً اللون الأسود بسعر 27 دولار.

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