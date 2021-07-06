تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy F22 بمعالج Helio G80 وكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم رسمياً عن هاتف Galaxy F22، الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G80، وإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يدعم معدل تحديث 90Hz.

يتميز هاتف Galaxy F22 بشاشة sAMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض HD Plus أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90Hz.

كما ينطلق الهاتف بمعالج Helio G80 وإختياران في الذاكرة العشوائية بين 4 و6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 64 و128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة في الشاشة بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يدعم الهاتف شبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB C، ومن المقرر أن يبدأ سعر الهاتف من 168 دولار.

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