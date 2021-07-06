تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف P50 Pro المرتقب بدقة عرض 2.5K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف P50 Pro المرتقب، حيث تقدم هواوي هذا الإصدار بدقة عرض 2.5K، مع كاميرة في ثقب يتوسط الشاشة.

تتوالى التسريبات التي تكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف P50، وتستهدف التسريبات اليوم إصدار Pro من السلسلة القادمة.

وتؤكد التسريبات التي نشرت على منصة Weibo في الصين، على أن هاتف P50 Pro يأتي بكاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة، كما تأتي الشاشة بدقة عرض 1224 في 2696 بيكسل، وأبعاد 20:9، أيضاً يأتي هذا الإصدار بميزة الإتصال بشبكات 5G، وأيضاً Wi-Fi 6 Plus.

ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة في لقطة للشاشة نشرت على Weibo عبر موقع microblogging، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يتم الكشف الرسمي عن سلسلة P50 في حدث يعقد في 29 من يوليو.

يذكر أن التوقعات التي نشرت مؤخراً أشارت إلى خطط هواوي لدعم سلسلة Huawei P50 برقاقة معالج Kirin 9000 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما يتم دعم بعض إصدارات السلسلة برقاقة مخصصة من معالج Snapdragon 888.

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