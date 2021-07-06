تكنولوجيا: رصد هاتف Realme X9 Pro في Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن هاتف Realme X9 Pro، حيث رصد الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 870.

بدأت شركة Realme في العمل على تطوير إصدار جديد من هواتفها الذكية يعرف بنموذج رقم RMX3366، ولقد رصد هذا الإصدار في TENAA بمعالج يتوافق مع آداء معالج Snapdragon 778G أو Snapdragon 870، وفي أحدث التسريبات التي جاءت من Geekbench تم التأكيد على المعالج الذي يدعم الهاتف.

وتؤكد تسريبات Geekbench على أن الهاتف الذي يعرف بنموذج رقم RMX3366 أو الذي ينطلق للأسواق بعنوان Realme X9 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870.

أيضاً يظهر المعالج في التسريبات برمز “kona”، وهو الرمز الذي يطلق من كوالكوم على معالجات Snapdragon 865، وSnapdragon 865 Plus وأيضاً معالج Snapdragon 870.

من جانب أخر أوضحت التسريبات أن هاتف RMX3366 يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان Realme GT Master، إلا أن التسريبات التي جاءت من TENAA كشفت عن تصميم مختلف لهذا الإصدار، لذا سيكون لدى Realme اثنان من الهواتف الذكية التي تقدم للأسواق قريباً.

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