تكنولوجيا: جوجل تدعم واجهة جوجل بلاي بتصميم جديد في Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لإطلاق تحديث Wear OS 3.0 للساعات الذكية، وقبل إنطلاق التحديث قدمت عملاق البحت تصميم جديد لواجهة Play Store على منصة Wear OS.

تعمل شركة جوجل على تطوير واجهة جوجل بلاي لتتوافق مع التحديث القادم من نظام تشغيل Wear OS 3.0.

ومن المقرر أن تأتي واجهة جوجل بلاي اليوم بتصميم يتميز ببطاقات صغيرة جداً لعرض العناصر بتجربة أكثر تنسيق وبتجربة أكثر فعالية.

أيضاً تتميز البطاقات باللون الرمادي الذي يتيح قراءة النصوص بكفاءة وسلاسة أكبر في الواجهة، كما قامت جوجل بتحديث زر البحث لدعم المستخدم بكفاءة أعلى.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الآن لعدد محدد من المستخدمين، على أن يتم دفع التحديث لعدد أكبر من المستخدمين خلال الفترة القادمة.

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