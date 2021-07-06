Galaxy S22 قد لا يأتي بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

دبي - يزن راشد - ترددت الشائعات عن عمل كل من سامسونج وشاومي على مستشعر ISOCELL بدقة 200 ميجابكسل الذي قد لا يتم استخدامه في هاتف Galaxy S22 الخاص بالشركة الكورية الجنوبية في العام المقبل.

وأصبحت كاميرات الهواتف الذكية كبيرة من حيث عدد الميجابكسل، وهو ما يتجاوز بكثير مستشعرات التصوير التي قد تجدها حتى في الكاميرات الرقمية الاحترافية.

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وأثبتت بعض الشركات المصنعة للهواتف على مر السنين بأن الزيادة في أعداد الميجابكسل لا تعني تقديم صور أفضل.

ولكن هذا لم يمنع الشركات المصنعة من الاستمرار في طرح هواتف بكاميرات بدقة مكونة من ثلاث خانات من حيث عدد الميجابكسل.

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وبالنظر إلى أن شركة سامسونج لديها كاميرا ISOCEL HM3 بدقة 108 ميجابكسل في Galaxy S21، فإن توقع أن تجرب الترقية إلى 200 ميجابكسل كان خيار قائم لولا العقبات الهندسية والتصنيعية التي قد يستلزمها مثل هذا المستشعر.

ومع ذلك، جربت كل من سامسونج وشاومي ذلك من قبل مع ISOCELL Bright HMX، وهو أول مستشعر يتجاوز 100 ميجابكسل.

ويقال إن الشركتين تعملان معًا مرة أخرى لتطوير كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. ولكن وفقًا للتسريبات فإن Galaxy S22 في العام المقبل لن يستخدم هذا المكون.

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وبدلاً من ذلك، فإن تشكيلة الهواتف الذكية الرائدة القادمة تلتزم بالجيل الثالث من ISOCELL HM3.

Galaxy S22 لن يأتي بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

قد يبدو ذلك مخيبًا للآمال لأولئك الذين يأملون في رؤية أحدث وأكبر التقنيات في خط سامسونج الرائد. ولكن هذا يعني أيضًا أن سامسونج تعطي الأولوية لجودة كاميراتها على المواصفات والعناوين الرئيسية.

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وبالنظر إلى الطريقة التي تفوقت فيها شاومي وهواوي وأوبو وفيفو وآبل عبر موقع DxOMark، يبدو أن هذه الخطوة في محلها.

وقد يظهر مستشعر 200 ميجابكسل المشاع في وقت لاحق من هذا العام لأول مرة عبر هاتف شاومي الرائد. كما هو الحال مع ISOCELL Bright HMX. بحيث تسمح سامسونج لشريكتها باختباره أولاً قبلها.

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