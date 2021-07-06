HomePod من آبل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة

دبي - يزن راشد - يواجه مالكو بعض أجهزة HomePod من شركة آبل مشاكل بسبب الإصدار التجريبي للنظام التشغيلي الذي يؤدي إلى زيادة سخونة مكبرات الصوت الذكية، وتلف لوحة المنطق بشكل لا يمكن إصلاحه في بعض الحالات.
وغالبًا ما يتم توزيع الإصدارات التجريبية على الأشخاص الراغبين في اختبارها بحثًا عن الأخطاء وعلى استعداد لتحمل المخاطر استخدام إصدارات يحتمل أن تكون غير مستقرة.
وبالرغم من أن بعض الإصدارات التجريبية أفضل من غيرها. ولكن هذا لا يلغي فرصة وجود إصدار سيئ قد يتسبب في تدمير الأجهزة.
وأصدرت آبل إصدارات تجريبية لمنصات برمجياتها المختلفة الشهر الماضي عندما كشفت عن iOS 15 القادم في وقت لاحق من هذا العام.
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وعلى عكس الإصدارات التجريبية للمطورين والإصدارات التجريبية العامة لأجهزة آيفون وآيباد وحتى أجهزة Apple TV، فإن الإصدارات التجريبية لمكبرات الصوت HomePod ليست متاحة للعامة ولا يمكن الوصول إليها إلا بدعوة.
وبالرغم من ذلك يبدو أن الإصدارات التجريبية لجهاز HomePod قابلة للوصول إلى العديد من المستخدمين. مما يسمح لهم باختبار ميزات برنامج HomePod الجديدة.
ويواجه بعضهم الآن مشكلات متعددة في الأجهزة والبرامج مع أجهزة HomePod. وفي حين أن بعض المشكلات المبلغ عنها تدور حول عدم استجابة سيري فجأة. فقد تكون جميع الأخطاء ناتجة عن مشكلة في الجهاز.
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HomePod يعاني من مشاكل
تقول معظم التقارير إن مكبر الصوت يصبح ساخنًا جدًا. ويتم إيقاف تشغيل بعض أجهزة HomePod تلقائيًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ولكن المستخدمين الآخرين الذين فتحوا مكبرات الصوت أبلغوا عن رؤية لوحات منطقية تالفة.
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ويتسبب هذا الأمر بمشكلة للمستخدمين المتأثرين لأن ضمانات آبل لا تغطي الأضرار الناتجة عن استخدام الإصدارات التجريبية.
وهذا يعني أنه يجب إصلاح أجهزة HomePod هذه إما من خلال جهات خارجية أو من مراكز خدمة آبل المعتمدة.
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ويوصى بأن يقوم المستخدمون الذين يستخدمون نظام التشغيل الصوتي OS 15 beta عبر أجهزة HomePod بإيقاف تشغيل أجهزتهم أثناء انتظار الإصلاح من آبل.
ويجب على أولئك الذين لم يجروا التحديث بعد الابتعاد عن الإصدار التجريبي حتى يتم حل المشكلة. وذلك لأنه لا توجد طريقة للعودة إلى إصدار برنامج HomePod سابق إذا واجهت مشكلات.
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