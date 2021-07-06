HomePod من آبل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة

دبي - يزن راشد - يواجه مالكو بعض أجهزة HomePod من شركة آبل مشاكل بسبب الإصدار التجريبي للنظام التشغيلي الذي يؤدي إلى زيادة سخونة مكبرات الصوت الذكية، وتلف لوحة المنطق بشكل لا يمكن إصلاحه في بعض الحالات.

وغالبًا ما يتم توزيع الإصدارات التجريبية على الأشخاص الراغبين في اختبارها بحثًا عن الأخطاء وعلى استعداد لتحمل المخاطر استخدام إصدارات يحتمل أن تكون غير مستقرة.

وبالرغم من أن بعض الإصدارات التجريبية أفضل من غيرها. ولكن هذا لا يلغي فرصة وجود إصدار سيئ قد يتسبب في تدمير الأجهزة.

وأصدرت آبل إصدارات تجريبية لمنصات برمجياتها المختلفة الشهر الماضي عندما كشفت عن iOS 15 القادم في وقت لاحق من هذا العام.

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وعلى عكس الإصدارات التجريبية للمطورين والإصدارات التجريبية العامة لأجهزة آيفون وآيباد وحتى أجهزة Apple TV، فإن الإصدارات التجريبية لمكبرات الصوت HomePod ليست متاحة للعامة ولا يمكن الوصول إليها إلا بدعوة.

وبالرغم من ذلك يبدو أن الإصدارات التجريبية لجهاز HomePod قابلة للوصول إلى العديد من المستخدمين. مما يسمح لهم باختبار ميزات برنامج HomePod الجديدة.

ويواجه بعضهم الآن مشكلات متعددة في الأجهزة والبرامج مع أجهزة HomePod. وفي حين أن بعض المشكلات المبلغ عنها تدور حول عدم استجابة سيري فجأة. فقد تكون جميع الأخطاء ناتجة عن مشكلة في الجهاز.