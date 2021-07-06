النرويج تفرض تحديد الصور المعدلة ضمن إنستاجرام

دبي - يزن راشد - أقر المشرعون في النرويج لوائح جديدة تتطلب من جميع المؤثرين والمعلنين تسمية جميع الصور التي تم تعديلها بوضوح، مما يوفر مزيدًا من الشفافية في مثل هذه الصور.

وأدى ظهور ثقافة الصور الشخصية على مدى العقد الماضي إلى دفع تطور أدوات وتقنيات التحسين الرقمي.

ويتم تحرير العديد من الصور التي ينشرها الأشخاص عبر الإنترنت وتعديلها بشكل كبير، لدرجة تجعل الشخص مختلف عن شكله الحقيقي.

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ويتمثل التأثير الجانبي في وجود جيل يقارن نفسه بصور غير واقعية، وهذا يؤدي إلى آثار صحية عقلية كبيرة، خاصة بين النساء الأصغر سنًا.

وبموجب القواعد التي تم إقرارها مؤخرًا، فإن الإعلانات التي تم فيها تنقيح شكل الجسم أو حجمه أو بشرته – حتى من خلال مرشح قبل التقاط الصورة – تحتاج إلى ملصق معياري صممته وزارة شؤون الأطفال والأسرة النرويجية.

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ويغطي القانون الجديد المحتوى من المؤثرين والمشاهير إذا تلقوا أي مدفوعات أو مزايا أخرى فيما يتعلق بالمنشور.

ويرتبط بجميع المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأي انتهاكات يعاقب عليها بغرامات متصاعدة، وحتى السجن في الحالات القصوى.

ويقر المسؤولون النرويجيون أن التطبيق قد يمثل تحديًا من حيث اكتشاف مثل هذه التحسينات داخل العملية. ولكن التهديد باتخاذ إجراء قانوني يمكن أن يكون بمثابة رادع كبير في العديد من الحالات. خاصة للمؤثرين الفرديين الذين يكونون أقل استعدادًا للمخاطرة بالعقاب من خلال مشاركاتهم.

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النرويج تفرض تحديد الصور المعدلة

يشهد ذلك نشر هؤلاء الأشخاص المؤثرين صور أكثر واقعية عبر الإنترنت، التي بدورها يكون لها تأثير سلبي في سلوكيات المستخدم المنتظمة، ويشعر الأشخاص براحة أكبر بشأن مقارنة عيوبهم.

ووجدت دراسة نشرتها الجمعية الملكية للصحة العامة في المملكة المتحدة في عام 2017 أن منصة إنستاجرام هي أسوأ شبكة تواصل اجتماعي للصحة العقلية، حيث تساهم المنصة في زيادة مستويات القلق والاكتئاب.

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ومن النتائج الرئيسية للدراسة أن إنستاجرام ساهمت بشكل كبير في المقارنة لدى الشباب. مع شعور المستخدمين بأنهم لا يستطيعون مطابقة النقاط البارزة المنشورة في حسابات إنستاجرام الخاصة بالآخرين.

وتشوه هذه الرسوم المنحوتة بشكل مثالي التي تم تعديلها بشكل كبير التصورات بشكل كبير. ولهذا السبب بدأت جوجل بإزالة أدوات تنقيح الجمال في هواتف بكسل. وجربت إنستاجرام إخفاء عدد الإعجابات لتقليل عنصر الضغط.