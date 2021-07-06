ويندوز 11 يأتي من أجل مستقبل العمل المختلط

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن نظام التشغيل ويندوز 11، وهو أول إصلاح شامل لنظام التشغيل منذ أكثر من ست سنوات.

وتأتي الترقية المجانية، المتاحة للمستخدمين في أواخر عام 2021، في أعقاب مؤشر اتجاه العمل لعام 2021 من مايكروسوفت، الذي يؤكد أن العمل الهجين موجود ليبقى.

ومع ويندوز 11، تهدف مايكروسوفت إلى دعم الشركات وهي تستهل حقبة جديدة من العمل.

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متطلبات أمنية مشددة

عرض العمل عن بعد المنظمات لمخاطر أمنية متزايدة، حيث أبلغ 74 في المئة من قادة الأمن عن المزيد من الهجمات منذ بداية الوباء.

وفي محاولة لتكون استباقية بشأن الحماية، يتطلب ويندوز 11 أن تحتوي الأجهزة على شرائح TPM 2.0.

وطلبت مايكروسوفت من مصنعي الأجهزة دعم شرائح TPM. ولكن يجب أن تكون الشريحة مفعلة لتشغيل ويندوز 11.

وتمثل شرائح TPM مكونات عتادية تخزن مفاتيح التشفير الخاصة بالجهاز والشبكة. وتوفر طبقة أمان إضافية على مستوى البرنامج الثابت. وتتجاوز اسم المستخدم وكلمة المرور الأساسيين.

وبالرغم من أن TPM مفيدة. ولكن يجب على المؤسسات أن تضع في اعتبارها أن هذه الأدوات تحمي الأجهزة محليًا فقط.

ولا يزال يتعين على المؤسسات الاستفادة من تقنيات الأمان الأخرى مثل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات والمصادقة المتعددة العوامل ومراقبة الأمان للحفاظ على مؤسساتها محمية بشكل كامل.

وقدمت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز منذ أكثر من 30 عامًا، ولا تزال العديد من الشركات تستخدم أنظمة التشغيل القديمة عبر الأجهزة القديمة، حتى بعد انتهاء دعم نظام التشغيل.

وبالنسبة لبعض المؤسسات، فإن تقنيتها قديمة جدًا وقابلة للترقية.

ومن المتوقع أن يكون هناك موجة ضخمة من الاستثمار في الأجهزة خلال السنوات الخمس المقبلة من قبل أولئك الذين لديهم دوافع للحصول على ويندوز 11.

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الخدمات السحابية عبر ويندوز 11

تعد الخدمات السحابية ضرورية لتمكين القوى العاملة البعيدة والمختلطة. وبدلاً من الاعتماد على البرامج المحلية، تتيح السحابة للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم عبر أي جهاز في أي مكان.

وإدراكًا لهذا الواقع المستند إلى السحابة، تضع مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 11 كمدخل بين المستخدم والسحابة.

ويتفاعل النظام الجديد بسلاسة مع المنصات والخدمات السحابية كواجهة أمامية بدلاً من متصفح الويب.

وباستخدام المجموعة الكاملة من أدوات مايكروسوفت المتاحة، يمكن الآن لجميع المطورين إنشاء التطبيقات ونشرها بسلاسة عبر أي سحابة لأي جهاز.

ولم يكن هذا الأمر سهلًا في أنظمة تشغيل ويندوز الأقدم. وعلى غرار الطريقة التي يعمل بها فوتوشوب كمتجر شامل لأعمال التصميم من البداية إلى النهاية. يعمل ويندوز 11 كمتجر شامل لأعمال التطوير.

بالإضافة إلى ذلك تتوفر تطبيقات أندرويد للتشغيل عبر ويندوز 11 من خلال متجر مايكروسوفت الجديد. وكان ويندوز يدعم في السابق التطبيقات التي تم إنشاؤها خصيصًا للتشغيل عبر ويندوز فقط.

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ومن خلال السماح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات أندرويد عبر أجهزتهم. يعمل ويندوز 11 على توسيع البوابة إلى السحابة والمنصات التقنية الأخرى ونقل نظامه البيئي إلى المستوى التالي.

ومن الواضح أن مايكروسوفت تريد تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات مخصصة يسهل الوصول إليها بسهولة أكبر عبر ويندوز 11 وكل منصة أخرى.

دعم الاتصال والتعاون الهجين

بالإضافة إلى الوصول المحسن إلى السحابة، يحتوي ويندوز 11 على العديد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تعمل على تبسيط العمل المختلط.

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وتركز معظم التغييرات على تحسين الاتصال والتعاون، وهو تحد رئيسي للعمليات البعيدة والهجينة.

وتشمل الميزات الجديدة الأكثر فائدة للمؤسسات والعاملين الهجينين ما يلي:

تكامل مايكروسوفت تيمز : يمنح ويندوز 11 المستخدمين وصولاً مجانياً ومتكاملاً إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز للدردشة ومشاركة الشاشة ووظائف الفيديو عبر شريط المهام. وعلى عكس أنظمة التشغيل المنافسة، لن يكون لدى مايكروسوفت تيمز قيود عبر الجهاز أو المنصة. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التواصل مع أي شخص لديه أيضًا تطبيق مايكروسوفت تيمز بغض النظر عن كونه يستخدم iOS أو أندرويد أو ماك أو أي نظام تشغيل آخر. وبالنظر إلى أن مستخدمي مايكروسوفت تيمز شهدوا زيادة بنسبة 148 في المئة منذ شهر فبراير 2020، فإن التوافر المجاني لجميع مستخدمي ويندوز 11 يؤدي إلى تسهيل الاتصال بالإضافة إلى توفير الوقت والتكلفة.

وظائف محسنة لـ Azure Virtual Desktop : تمنح التغييرات التي تم إجراؤها على Azure Virtual Desktop للمستخدمين وصولاً أكثر أمانًا إلى تجربة سطح مكتب ويندوز 11 مدارة بالكامل من أي جهاز أو موقع. وهذا يعني تجربة عمل سلسة عبر المؤسسات والأجهزة الشخصية. ويمكن لقادة الأعمال أن يكونوا واثقين من وجود إعدادات الأمان عبر الأجهزة الشخصية.

ويتمتع موفرو التكنولوجيا بفرصة تبسيط العمليات عن بعد، ويبدو أن مايكروسوفت تفعل ذلك. ومن خلال توفير الدعم لأهم أولويات المؤسسات، فإن ويندوز 11 يلعب دورًا مهمًا في تسهيل مستقبل العمل.

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