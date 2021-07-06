ريماك تستحوذ على بوجاتي من فولكس فاجن

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة ريماك Rimac الكرواتية الناشئة للسيارات الكهربائية الخارقة أنها استحوذت على شركة بوجاتي من شركة فولكس فاجن لتشكيل شركة جديدة تسمى بوجاتي ريماك.

ويقود بوجاتي ريماك ماتي ريماك، الذي أسس الشركة في عام 2009 في مرآب لتصليح السيارات وطورها لتصبح واحدة من أكثر مزودي التكنولوجيا شهرة في هذا المجال.

وأصبحت ريماك خلال تلك الفترة علامة تجارية مطلوبة. ودعا العديد من صانعي السيارات القدامى الشركة الناشئة للمساعدة في بناء سياراتهم الكهربائية الخارقة.

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وأصدرت ريماك في وقت سابق من هذا العام محرك Nevera. وهو محرك رباعي بقوة 1914 حصانًا لعرض الكهرباء. مع سرعة قصوى تبلغ 258 ميلاً في الساعة. والقدرة على الانتقال من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.85 ثانية.

ومن المتوقع أن تكون سيارة Nevera العاملة ببطارية 120 كيلو واط وأربع محركات تحقق طاقة 1.4 ميجا واط أسرع سيارة رياضية على الإطلاق. وهو اللقب الذي حملته سابقًا Bugatti Chiron.

وتمتلك ريماك بموجب الصفقة حصة مسيطرة بنسبة 55 في المئة في بوجاتي، العلامة التجارية الفرنسية البالغة من العمر 112 عامًا والمعروفة بسياراتها الخارقة.

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وتمتلك علامة بورش من فولكس فاجن الأسهم المتبقية في بوجاتي. وبالرغم من أن بورش تمتلك بعض الأسهم في ريماك، إلا أن الملكية الكاملة لن تمنحها حصة مسيطرة في بوجاتي.

وتمتلك فولكس فاجن بوجاتي منذ عام 1998 عندما اشترتها مقابل 50 مليون دولار بعد الاستحواذ على رولز رويس ولامبورغيني.

فولكس فاجن تبيع بوجاتي

من المفترض أن تمتلك مجموعة ريماك كلاً من ريماك بوجاتي وريماك تكنولوجي.

وتركز ريماك تكنولوجي على تطوير وإنتاج وتوريد أنظمة البطاريات ومحركات الدفع ومكونات السيارات الكهربائية الأخرى.

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وقالت ريماك: تستمر كل من بوجاتي وريماك كعلامات تجارية منفصلة مع الاحتفاظ بمرافق الإنتاج وقنوات التوزيع الحالية. بالإضافة إلى ذلك تمثل ريماك بوجاتي الشركة التي تطور مستقبل سيارات بوجاتي وريماك. وذلك من خلال دمج الموارد والخبرات في البحث والتطوير والإنتاج ومجالات أخرى.

وأضافت ريماك أن بوجاتي نتيجة لذلك تمتلك نموذجًا كهربائيًا هذا العقد. ولكن تظل تنتج نماذج هجينة بنهاية تلك الفترة.

علاوة على ذلك فإن صعود ريماك السريع جدًا يوضح كيف بدأت السيارات الكهربائية في الاستحواذ على سوق السيارات الفاخرة والرياضية.

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