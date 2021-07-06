شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لتطبيق "الخرائط".. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل تحديث جديد لخدمة الخرائط، والذى وفر علامة التبويب Insights كجزء من المخطط الزمني والتى ستتتبع أوضاع سفرك على أساس شهري، وقد بدأت الميزة في الظهور لدي بعض المستخدمين ومن المفترض أن تصل إلى جميع المستخدمين قريبًا إذا لم يحصلوا عليها بالفعل.

وباستخدام Insights ، أضافت جوجل الرسوم البيانية الشريطية التي يمكن للمستخدمين من خلالها مقارنة أنشطتهم، وستساعدك أحدث إضافة إلى الخرائط على التمييز بين إجمالي الوقت الذي تقضيه على قدمك خلال الشهر عن أوضاع السفر الأخرى، وستكون هناك إحصاءات مخصصة لك لإصدار حكم أفضل على عادات حركتك.

وستستخدم ميزة "الإحصاءات" أيضًا معرفة جوجل بالمواقع التي تزورها (المطاعم والحانات والمتاجر وما إلى ذلك) وستخبرك أيضًا باليوم الأكثر ازدحامًا في الشهر، حيث أنه يتتبع حركتك بطريقة أكثر تفصيلاً من الآن فصاعدًا، وقد بدأت جوجل في طرح ميزة Insights مع ألمانيا والمملكة المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police وستصل الميزة إلى أجزاء أخرى من العالم قريبًا.

وقامت جوجل أيضًا بإجراء بعض التغييرات على واجهة المستخدم ، والتي تتضمن مسافات بيضاء أقل بين الإدخالات لتلائم المزيد من المعلومات على الشاشة وزرًا عائمًا جديدًا لمساعدتك في إجراء تغييرات على المخطط الزمني، كما تمت إضافة علامة تبويب الرحلات الجديدة أيضًا.