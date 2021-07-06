شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الوكالة في بيان لها، إن الانفصال من المقرر أن يتم عند الساعة 11:05 صباح الأربعاء 7 يوليو بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (15:05 بتوقيت جرينيتش)، نظرا "للظروف الجوية الطارئة المتوقعة بالقرب من سواحل فلوريدا".

وبعد انفصال المركبة، من المتوقع أن تهبط في مياه المحيط الأطلسي، وستنقل المركبة التي صممتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى الأرض أكثر من 2.4 طن من الحمولة، بما في ذلك نتائج التجارب العلمية التي نفذت على متن المحطة الفضائية الدولية.