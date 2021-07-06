علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية.. لهذا السبب

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القاهرة - سامية سيد -  

وقالت الوكالة في بيان لها، إن الانفصال من المقرر أن يتم عند الساعة 11:05 صباح الأربعاء 7 يوليو بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (15:05 بتوقيت جرينيتش)، نظرا "للظروف الجوية الطارئة المتوقعة بالقرب من سواحل فلوريدا".

 

وبعد انفصال المركبة، من المتوقع أن تهبط في مياه المحيط الأطلسي، وستنقل المركبة التي صممتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى الأرض أكثر من 2.4 طن من الحمولة، بما في ذلك نتائج التجارب العلمية التي نفذت على متن المحطة الفضائية الدولية.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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