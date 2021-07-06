شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن "آندي جاسي" رئيس أمازون الجديد بعد "جيف بيزوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح آندي جاسي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أمازون اعتبارًا من أمس 5 يوليو 2021 بعد تنحي جيف بيزوس عن المنصب، حيث قال بيزوس في خطاب موجه إلى الموظفين في أمازون في فبراير 2021 إنه سينتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون، وبينما سيستمر Bezos في التركيز على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة ، سيهتم "جاسي" بكل الأشياء في أمازون، وفيما يلى كل ما يجب أن تعرفه عن "آندي جاسي" ، الرئيس التنفيذي الجديد في واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم.

- بدأ آندي جاسي حياته المهنية في أمازون عام 1997 كمدير تسويق، حيث انضم آندي جاسي إلى أمازون في عام 1997، وكان مدير مشروع في MBI في مرحلة مبكرة من حياته المهنية.

- حصل آندي جاسي، على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، ثم أعقب ذلك حصوله على وظيفته في شركة أمازون.

- كان آندي جاسي مساعدًا تقنيًا لجيف بيزوس في أيامه الأولى، ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عمل كمساعد تقني لبيزوس، ولقد كان شخصًا مهمًا قاد أمازون للنظر خارج مبيعات الكتب فقط.

- يُعرف آندي جاسي بأنه مؤسس أمازون Web Services (AWS)، حيث بدأ الخدمة بفريق مكون من 57 شخصًا، وبعد 13 عامًا، تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في AWS، ولعل أحد الأسباب الرئيسية لكون Jassy هو الرئيس التنفيذي الجديد يرجع إلى نجاحه في AWS الذي حوّل أمازون إلى شركة حوسبة سحابية من التجارة الإلكترونية فقط.

- آندي جاسي يبلغ من العمر 53 عامًا وهو متزوج ولديه طفلان في الولايات المتحدة، فهو متزوج من إيلانا روشيل كابلان وتعيش في سياتل بالولايات المتحدة.

- بعد تقاعد جيف ويلك، تقرر تقريبًا أن يكون جاسي هو الرئيس التنفيذي التالي، فبعد أن أعلن رئيس قطاع المستهلكين جيف ويلك تقاعده، كان من المؤكد تمامًا أن جاسي سيتولى المسؤولية، حيث كان ويلك ثاني أعلى مسؤول في أمازون.

- التحدي الأكبر لـ Jassy: خسارة عقد سحابي للبنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار لصالح مايكروسوفت، ولم يخف جاسي الكلمات عند ملاحقته الرئيس السابق دونالد ترامب لتأثيره بشكل غير عادل على العملية.

يمتلك Jassy أيضًا جزءًا من امتياز سياتل الوطني للهوكي الجديد، فبصرف النظر عن عمله في أمازون، يحب Jassy الرياضة وهو مالك جزئي لامتياز سياتل الوطني للهوكي الجديد، كراكن، الذي سينضم إلى الدوري في موسم 2021-2022.

- يشعر Jassy بأن التجديد هو مفتاح النجاح في الحياة، حيث يقول "تريد إعادة الابتكار عندما تكون بصحة جيدة، وتريد أن تعيد الابتكار طوال الوقت. عليك أن تكون ماليًا وأن لا تعرف الكلل والثبات في الوصول إلى الحقيقة ... عليك أن تعرف ما الذي ينجح وما الذي لا يعمل".

- يمتلك Jassy مخزونات تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار في أمازون، وقد كان أجره الأساسي 175000 دولار عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة AWS في عام 2020.