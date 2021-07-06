شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وجوجل وتويتر قد ينسحبون من هونج كونج بسبب قوانين جمع البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة فيس بوك وجوجل وتويتر حذرت حكومة هونغ كونغ بشكل خاص من أنها قد تتوقف عن تقديم خدماتها فى المدينة إذا واصلت السلطات التغييرات المخطط لها لقوانين حماية البيانات، نقلاً عن بريد إلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن القوانين قد تجعل شركات التكنولوجيا مسؤولة عن المشاركة الخبيثة لمعلومات الأفراد عبر الإنترنت، وذكرت الصحيفة، الرسالة التى أرسلتها مجموعة صناعية تضم شركات الإنترنت أن الشركات قلقة من أن القواعد المخطط لها للتعامل مع "التشهير" يمكن أن تعرض موظفيها لخطر التحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية المتعلقة بما ينشره مستخدمو الشركات على الإنترنت.

ويعد Doxing هو عمل للكشف عن المعلومات الشخصية للأشخاص مثل الاسم الحقيقى أو عنوان المنزل أو مكان العمل عبر الإنترنت دون إذن المستخدم، ولم ترد فيسبوك وجوجل وتويتر على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وقالت الصحيفة إن مكتب الشؤون الدستورية والبر الرئيسى فى هونج كونج اقترح فى مايو تعديلات على قوانين حماية البيانات بالمدينة قال إنها ضرورية لمكافحة التشهير، وهى ممارسة كانت سائدة خلال احتجاجات 2019 فى المدينة، ووفقا للصحيفة، فإن الرسالة المؤرخة 25 يونيو أرسلها تحالف الإنترنت الآسيوى ومقره سنغافورة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن الرسالة أن "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه العقوبات على شركات التكنولوجيا هى الامتناع عن الاستثمار وتقديم الخدمات فى هونغ كونغ".