علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على رؤساء شركات التكنولوجيا الأعلي أجراً فى عالم التقنية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجورًا من قائمة شركات top 500 S&P، كما أورد المنشور متوسط ​​أجر الموظفين، ومقدار الزيادة التى حصلوا عليها فى العام الماضي، وفيما يلى نلقى نظرة على من هم الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً لشركات التكنولوجيا، حيث تضم القائمة بعض كبار المديرين التنفيذيين فى الشركات الكبرى، وفيما يلى أفضل 15 مديرًا تنفيذيًا الأعلى أجراً فى الولايات المتحدة:

 

 

- تشاد ريتشيسون

تشاد ريتشيسون هو الرئيس التنفيذى لشركة Paycom، المزود الرائد لبرامج إدارة رأس المال البشرى المستندة إلى مجموعة النظراء، ويبلغ راتبه السنوى 211 مليون دولار.

Chad R Richison

 

روبرت كوتيك

Activision هى واحدة من استوديوهات تطوير الألعاب الرائدة وقد حصل الرئيس التنفيذى لها روبرت كوتيك على 154.6 مليون دولار كراتب سنوي.

Robert Kotick

 

 

شانتانو ناراين

كان الرئيس التنفيذى لشركة أدوبى "شانتانو ناراين" ثالث أعلى رئيس تنفيذى مدفوع الأجر براتب سنوى قدره 45.8 مليون دولار.

Shantanu Narayen

 

براين روبرتس

Comcast هى واحدة من أكبر شركات الاتصالات والترفيه فى الولايات المتحدة، وقد وحصل رئيسها التنفيذى على 32.7 مليون دولار كراتب سنوي.

Brian Roberts

 

ليزا تى سو

AMD هى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للرقائق فى العالم، وقد حصلت الرئيسة التنفيذية للشركة على 27.1 مليون دولار كراتب سنوي.

Lisa T Su

 

- ستيف مولينكوف

تصنع Qualcomm معالجات لمعظم هواتف أندرويد، وهى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، وقد حصل ستيف مولينكوف، الرئيس التنفيذى لشركة Qualcomm على 25.9 مليون دولار كراتب سنوي.

Steve Mollenkopf

 

- مارك بينيوف

حصل الرئيس التنفيذى لشركة Salesforce "مارك بينيوف" على راتب قدره 25.7 مليون دولار العام الماضي.

Mark Benioff

 

مارك زوكربيرج

الرئيس التنفيذى لشركة Facebook، مارك زوكربيرج، يرأس واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، حصل على راتب قدره 25.2 مليون دولار.

Mark Zuckerberg

 

وليام مكديرموت

Servicenow هى شركة برمجيات مقرها الولايات المتحدة تعمل على تطوير منصات الحوسبة القوية، وقد حصل ويليام ماكديرموت، الرئيس التنفيذى لشركة Servicenow، على 25.1 مليون دولار من الراتب.

William Mcdermott

 

دانيال شولام

كان الراتب السنوى للمدير التنفيذى لشركة PayPal دانيال شولام 23.3 مليون دولار

Daniel Schulam

 

تشارلز روبينز

حصل تشارلز روبينز، الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو، على 23.1 مليون دولار من الراتب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

Charles Robbins

 

جريجورى براون

حصل جريجورى براون، الرئيس التنفيذى لشركة Motorola Solutions، على 23.04 مليون دولار من الراتب.

Gregory Brown

 

 

ديفيد هنشال

Citrix Systems هى شركة برمجيات MNC مقرها الولايات المتحدة وكان الراتب السنوى لرئيسها التنفيذى David Henshall حوالى 22.5 مليون دولار.

David Henshall

 

روبرت سوان

كان روبرت سوان هو الرئيس التنفيذى لشركة Intel حتى أوائل هذا العام ولكن تمت إزالته من منصبه، وقد بلغ راتبه السنوى 22.3 مليون دولار كرئيس تنفيذى لشركة إنتل.

Robert Swan

 

جون ستانكي

AT&T هى واحدة من أكبر شركات الاتصالات فى الولايات المتحدة، كان الراتب السنوى للرئيس التنفيذى للشركة جون ستانكى حوالى 21 مليون دولار.

John Stankey

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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