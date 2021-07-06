شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رؤساء شركات التكنولوجيا الأعلي أجراً فى عالم التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجورًا من قائمة شركات top 500 S&P، كما أورد المنشور متوسط ​​أجر الموظفين، ومقدار الزيادة التى حصلوا عليها فى العام الماضي، وفيما يلى نلقى نظرة على من هم الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً لشركات التكنولوجيا، حيث تضم القائمة بعض كبار المديرين التنفيذيين فى الشركات الكبرى، وفيما يلى أفضل 15 مديرًا تنفيذيًا الأعلى أجراً فى الولايات المتحدة:

- تشاد ريتشيسون

تشاد ريتشيسون هو الرئيس التنفيذى لشركة Paycom، المزود الرائد لبرامج إدارة رأس المال البشرى المستندة إلى مجموعة النظراء، ويبلغ راتبه السنوى 211 مليون دولار.

روبرت كوتيك

Activision هى واحدة من استوديوهات تطوير الألعاب الرائدة وقد حصل الرئيس التنفيذى لها روبرت كوتيك على 154.6 مليون دولار كراتب سنوي.

شانتانو ناراين

كان الرئيس التنفيذى لشركة أدوبى "شانتانو ناراين" ثالث أعلى رئيس تنفيذى مدفوع الأجر براتب سنوى قدره 45.8 مليون دولار.

براين روبرتس

Comcast هى واحدة من أكبر شركات الاتصالات والترفيه فى الولايات المتحدة، وقد وحصل رئيسها التنفيذى على 32.7 مليون دولار كراتب سنوي.

ليزا تى سو

AMD هى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للرقائق فى العالم، وقد حصلت الرئيسة التنفيذية للشركة على 27.1 مليون دولار كراتب سنوي.

- ستيف مولينكوف

تصنع Qualcomm معالجات لمعظم هواتف أندرويد، وهى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، وقد حصل ستيف مولينكوف، الرئيس التنفيذى لشركة Qualcomm على 25.9 مليون دولار كراتب سنوي.

- مارك بينيوف

حصل الرئيس التنفيذى لشركة Salesforce "مارك بينيوف" على راتب قدره 25.7 مليون دولار العام الماضي.

مارك زوكربيرج

الرئيس التنفيذى لشركة Facebook، مارك زوكربيرج، يرأس واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، حصل على راتب قدره 25.2 مليون دولار.

وليام مكديرموت

Servicenow هى شركة برمجيات مقرها الولايات المتحدة تعمل على تطوير منصات الحوسبة القوية، وقد حصل ويليام ماكديرموت، الرئيس التنفيذى لشركة Servicenow، على 25.1 مليون دولار من الراتب.

دانيال شولام

كان الراتب السنوى للمدير التنفيذى لشركة PayPal دانيال شولام 23.3 مليون دولار

تشارلز روبينز

حصل تشارلز روبينز، الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو، على 23.1 مليون دولار من الراتب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

جريجورى براون

حصل جريجورى براون، الرئيس التنفيذى لشركة Motorola Solutions، على 23.04 مليون دولار من الراتب.

ديفيد هنشال

Citrix Systems هى شركة برمجيات MNC مقرها الولايات المتحدة وكان الراتب السنوى لرئيسها التنفيذى David Henshall حوالى 22.5 مليون دولار.

روبرت سوان

كان روبرت سوان هو الرئيس التنفيذى لشركة Intel حتى أوائل هذا العام ولكن تمت إزالته من منصبه، وقد بلغ راتبه السنوى 22.3 مليون دولار كرئيس تنفيذى لشركة إنتل.

جون ستانكي

AT&T هى واحدة من أكبر شركات الاتصالات فى الولايات المتحدة، كان الراتب السنوى للرئيس التنفيذى للشركة جون ستانكى حوالى 21 مليون دولار.