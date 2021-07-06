صور جديدة مسربة لآيفون 13 تكشف شكل الكاميرا

الشارقة - اميمة ياسر - تشير الصور المسربة حديثًا لجهاز يُزعم أنه آيفون 13 إلى أنه سيكون مزوداً بنتوء أكبر للكاميرا مع عدسات موضوعة قطريًا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل.

وتم نشر لقطات لوحدات وهمية للهواتف على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو يوم الأربعاء، ويحتوي أحد النماذج على عدسة قطرية، في حين تم ترتيب النماذج السابقة بشكل عمودي.

وتشتمل التسريبات الأخرى حول الإصدار القادم المتوقع في الخريف على نتوء للكاميرا أكبر قليلاً، وزوم تليفوتوغرافي 2.5 ، وترقية للعدسة فائقة الزاوية. وذكرت MacRumors أن كاميرا آيفون 13 ستحتوي على فتحة f1.8 أقل من فتحة f2.4 على آيفون 12.

وتعني الفتحة السفلية دخول المزيد من الضوء، مما ينتج عنه صورًا ديناميكية وعمقًا لطيفًا للمجال، وهي مفيدة أيضًا للتصوير تحت الإضاءة المنخفضة كما هو الحال في الليل.وقال الموقع إن التحسينات يمكن أن تشمل جميع الطرز الأربعة المتوقعة، وهي: آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس. ووفقاً لموقع تومز غايد ستشمل العدسات أيضًا تركيزًا تلقائيًا وتثبيتًا بصريًا للصورة، مما يساعد على مقاومة الاهتزاز.

وبالنسبة إلى النتوء السميك، فإنه سيسمح للعدسات بالتواجد على نفس السطح، بدلاً من البروز كما هو الحال في الهواتف السابقة. وفي حين أن هذا قد يكون لأسباب جمالية بحتة، فقد يكون جزئيًا للسماح بفتحة أوسع وتثبيت المستشعر الذي يمكن إضافته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.