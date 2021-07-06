شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة تغيير اسم المستخدم على تطبيق سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يرغب شخص ما فى تغيير اسم المستخدم الخاص به على "سناب شات"، وعلى الرقم من أنه من السهل تغير الاسم الذى يعرض فى الملف الشخصي، لكن الأمر ليس بالسهل بالنسبة لـ"اسم المستخدم"، حيث أنه فى سناب شات، لديك "اسمان" مختلفان.

الأول هو اسم المستخدم أو Username، وهو الاسم الثابت المرتبط بحسابك، ثم لديك أيضًا الاسم المعروض Display Name، وهو الاسم الذى يراه الأخرين أمام حسابك.

كيفية تغيير الـ "Display Name" على سناب شات:

يعد تغيير اسم العرض أمرًا سهلاً للغاية فى الواقع.

- اضغط على العجلة المسننة فى ملفى الشخصى لفتح الإعدادات.

- ثم اضغط على الاسم ضمن قسم حسابي.

- أدخل اسم العرض الجديد الخاص بك ثم اختر حفظ.

لكن سيظل الأشخاص الذين أضافوك أولاً يرون اسم العرض الذى اخترته فى الأصل، لكن الأصدقاء الجدد سيرون اسم العرض المحدث الخاص بك، ولا تنس أنه إذا قام شخص ما بإضافتك إلى جهات اتصال الهاتف الخاصة به، فقد يرى الاسم محفوظًا بدلاً من ذلك.



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كيفية تغيير اسم مستخدم أو Username على سناب شات:

اسم المستخدم الخاص بك هو الاسم الأصلى المرتبط بحسابك، وستكون قد اخترته عند إنشاء حساب سناب شات الخاص بك لأول مرة، وللأسف، لا يمكن تغيير اسم مستخدم سناب شات الخاص بك، وقد يبدو الأمر غريبًا، لكن سناب شات يقول "هذا لأسباب أمنية".

والأسوأ من ذلك أنه لا يمكن نقل بيانات الحساب أو الذكريات أو Snapstreaks من اسم مستخدم إلى آخر، وهذا يعنى أنه إذا كنت تريد اسم مستخدم جديدًا، فسيتعين عليك البدء من جديد بحساب جديد.

بالطبع، هذا ممكن ويمكنك إعادة إضافة جميع أصدقائك القدامى، لكن لا توجد طريقة لتغيير اسم المستخدم الفعلى الخاص بك، كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه إذا تم حذف حساب أو قفله نهائيًا، فلن يكون اسم المستخدم هذا متاحًا بعد الآن.