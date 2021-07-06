شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تأمين حسابك على فيس بوك ضد تطبيقات سرقة بيانات تسجيل الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا العثور على 9 تطبيقات أندرويد تسرق بيانات تسجيل دخول المستخدمين إلى فيس بوك، والتى تم إنشاؤها بواسطة البرامج الضارة، ووفقًا لتقرير Doctor Web، ذكر محللو البرامج الضارة الذين وجدوها أنها أحصنة طروادة فى المقام الأول، وأن هذه التطبيقات قد تم تثبيتها أكثر من 5،856،010 مرة.

وعلى الرغم من قيام Google بإزالة جميع التطبيقات التسعة من متجر Play، إلا أن هناك قدرًا لا بأس به من التغيير، فقد تم اختراق بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك، وإذا كنت قلقًا بشأن أمان حسابك على فيس بوك وأمنه، فإليك بعض الأشياء التى يجب عليك فعلها الآن لتأمين حسابك على فيس بوك.

- تغيير كلمة مرور فيس بوك

أول شيء يجب عليك فعله هو تغيير كلمة مرور حساب فيس بوك الخاص بك، حيث يجب التأكد أيضًا من اختيار كلمة مرور معقدة ومختلفة تمامًا عن ذى قبل، فعلى سبيل المثال، لا تغير كلمة مرورك من "qwerty123" إلى "qwerty1234"، تأكد أيضًا من عدم مشاركة كلمة المرور مع أى حسابات أخرى.

خطوات تغيير كلمة مرور حساب فيس بوك

1. من إعدادات فيس بوك، اختر خيار الأمان وتسجيل الدخول.

2. ضمن قسم تسجيل الدخول، انقر فوق الزر تغيير كلمة المرور.

3. أدخل كلمة المرور الحالية والجديدة وانقر فوق حفظ التغييرات.

- قم بتسجيل الخروج من حسابك على فيس بوك من أى مكان

الآن بعد أن قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، تحتاج إلى تسجيل الخروج من فيس بوك من أى مكان قمت فيه بتسجيل الدخول أو قام أى شخص آخر بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول المسروقة، اتبع الخطوات:

1. توجه إلى إعدادات فيس بوك واضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول.

2. ضمن قسم "مكان تسجيل الدخول"، انقر فوق الزر "إظهار المزيد".

3. ثم، انقر فوق تسجيل الخروج لجميع الجلسات.

سيؤدى القيام بذلك إلى تأمين حسابك بشكل أكبر والتأكد من أن أى شخص بما فيهم أنت قد تم تسجيل خروجك من حسابك على فيس بوك.

- قم بتمكين المصادقة الثنائية وإزالة جميع عمليات تسجيل الدخول المصرح بها:

تعد المصادقة الثنائية هى الوسيلة الأكثر شيوعًا لإضافة طبقة أمان إضافية إلى أى حساب، حيث سيساعد القيام بالشيء نفسه على فيس بوك على منع تسجيل الدخول غير المصرح به، وهنا كيفية القيام بذلك:

لتمكين 2FA على فيس بوك، توجه إلى الإعدادات - > الأمان وتسجيل الدخول - > المصادقة الثنائية - > وقم بتمكينها - > حدد طريقة 2FA المفضلة وأكمل الإعداد.

بمجرد الانتهاء من ذلك، تحتاج إلى إزالة جميع عمليات تسجيل الدخول المصرح بها: لهذا، انقر فوق تسجيلات الدخول المعتمدة، وحدد جميع عمليات تسجيل الدخول المسجلة وانقر فوق الزر إزالة

- قم بتمكين تنبيهات تسجيل الدخول ليتم إخطارك بعمليات تسجيل الدخول العشوائية

الميزة متاحة ضمن إعداد أمان إضافى ضمن صفحة الأمان وتسجيل الدخول، انقر فوق الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة وقم بتمكينها، كذلك فيجب استخدام كلمات المرور التى تم إنشاؤها عشوائيًا لتسجيل الدخول إلى خدمات الجهات الخارجية بدلاً من بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

ويسمح فيس بوك للمستخدمين بإنشاء كلمات مرور عشوائية لتسجيل الدخول إلى مواقع ويب تابعة لجهات خارجية بدلاً من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الأصلية، يمكن القيام بذلك من الإعدادات - > الأمان وتسجيل الدخول - > كلمات مرور التطبيقات.