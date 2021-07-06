شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات تخفى وجودك على تطبيق "ماسنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تمنع الآخرين من رصد وجودك على تطبيق ماسنجر، من خلال إخفاء وضع حسابك من أونلاين لأوفلاين، وذلك بخطوات بسيطة يمكنك معرفتها واتباعها:

1. افتح تطبيق ماسنجر هاتفك.

2. من صفحة الدردشات الرئيسية، اضغط فوق الصورة الرمزية لملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

3. اضغط على الحالة النشطة.

4. قم بإيقاف تشغيل إظهار عندما تكون نشطًا عن طريق تحريك شريط التمرير إلى اليسار ثم التأكيد عن طريق الضغط على "إيقاف" في النافذة المنبثقة.