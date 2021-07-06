شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام واتساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من التشتت بين استخدام الهاتف المحمول والجهاز المكتبى في توقيت واحد لاسيما أثناء العمل حيث يضطر البعض للتبديل المستمر بين الجهازين، لذا قد يساعد تثبيت خدمة الدردشة الفورية بعض حلول إذا ما تم تثبيتها علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك حسبما نقل موقع TheNextWeb.

إليك كيفية التسوية والحصول على WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أطلقت WhatsApp لأول مرة تطبيق الويب الخاص بها لأجهزة سطح المكتب في عام 2015 ، لكنني ما زلت أجد في كثير من الأحيان أن الناس ليسوا على دراية بالميزة - ربما لأنها مخفية إلى حد ما ولا يقوم WhatsApp بالترويج لها بشكل خاص، لحسن الحظ ، لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ .

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والخطوات هي كما يلي:

انتقل إلى رابط واتساب.

افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى قائمة الدردشة الخاصة بك.

اضغط على زر القائمة وحدد WhatsApp web.

وجه هاتفك إلى رمز الاستجابة السريعة الموجود على الموقع الإلكتروني، يجب أن يستغرق المسح ثانية أو نحو ذلك.

بدلاً من ذلك إذا كنت تتوقع استخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كثيرًا، فيمكنك الحصول على تطبيق Mac أو الكمبيوتر الشخصي، وهما في الأساس مجرد متغيرات قابلة للتنزيل من تطبيق الويب على أي حال.

بمجرد تسجيل الدخول يمكنك الوصول إلى معظم الميزات نفسها التي يمكنك الوصول إليها على هاتفك، بما في ذلك تحديثات الحالة (إصدار WhatsApp من القصص) ومقاطع الصوت وإرسال الصور والمستندات.

التحذير من ذلك هو أن جميع رسائلك يتم توجيهها عبر هاتفك. يجب أن يكون هاتفك قيد التشغيل ومتصلاً بالويب حتى تعمل هذه الميزة - لن تتمكن من متابعة المحادثة إذا نفدت بطارية هاتفك، يحد WhatsApp أيضًا من عدد الأجهزة التي يمكنك تسجيل الدخول إليها.

يتم ذلك للحفاظ على رسائلك آمنة، حيث يتم تخزينها فقط على أجهزة الأشخاص في المحادثة، بخلاف النسخ الاحتياطية، هناك شائعات بأن WhatsApp سوف يغير هذا ويعمل على تطبيق سطح مكتب مناسب يعمل بشكل مستقل عن هاتفك.