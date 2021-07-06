شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة الشحن اللاسلكى لـ"آيفون 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لتضمين ملف شحن لاسلكي أكبر قليلاً في تشكيلة آيفون 13 لهذا العام. ويؤدي ملف الشحن اللاسلكي الأكبر إلى تحسين إدارة الحرارة وتوفير قوة كهربائية أعلى. بالإضافة ذلك فإنه قد يمهد الطريق نحو الشحن اللاسلكي العكسي وفقا لما نقلته aitnews.

ووفقًا للشائعات تريد شركة آبل جعل ملف الشحن اللاسلكي المادي في أجهزة آيفون القادمة أكبر حجمًا، مما يزيد بعد ذلك من مساحة السطح حيث يمكن إحداث الشحن اللاسلكي.

وكان المسرب ماكس وينباخ قد ذكر سابقًا أن أجهزة آيفون لعام 2021 تتميز بمغناطيس MagSafe أقوى، ويكرر الآن أن مغناطيس MagSafe الأقوى قد يكون سببًا وراء زيادة حجم الملف.

ويتكهن وينباخ أيضًا أنه يمكن استخدام ملف الشحن اللاسلكي الأكبر للشحن اللاسلكي العكسي، مما يمكن المستخدمين من شحن الأجهزة المتوافقة مع الشحن اللاسلكي، مثل AirPods، من خلال وضعها على ظهر آيفون.

وأوضحت وكالة بلومبرج في شهر فبراير أن قدرات الشحن اللاسلكي العكسي من غير المرجح أن تصل إلى آيفون في المستقبل القريب.

وبالرغم من تأجيل شركة آبل للإعلان رسميًا عن الميزة، فقد كشفت ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية لهواتف آيفون لعام 2020 في وقت سابق من هذا العام أن جميع نماذج تشكيلة آيفون 12 تتضمن القدرة على عكس شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا، مثل AirPods (الجيل الثاني) أو AirPods Pro أو أحدث نماذج ساعة آبل الذكية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن آبل تخطط لإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي للجيل القادم من آيباد برو في عام 2022.

وأوضحت وكالة بلومبرج في شهر فبراير أن قدرات الشحن اللاسلكي العكسي من غير المرجح أن تصل إلى آيفون في المستقبل القريب.

وبالرغم من تأجيل شركة آبل للإعلان رسميًا عن الميزة، فقد كشفت ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية لهواتف آيفون لعام 2020 في وقت سابق من هذا العام أن جميع نماذج تشكيلة آيفون 12 تتضمن القدرة على عكس شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا، مثل AirPods (الجيل الثاني) أو AirPods Pro أو أحدث نماذج ساعة آبل الذكية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن آبل تخطط لإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي للجيل القادم من آيباد برو في عام 2022.