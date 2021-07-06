تكنولوجيا: ASUS تكشف عن قائمة اللوحات الأم المتوافقة مع Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ASUS عن قائمة اللوحات الأم المتوافقة مع التحديث الجديد من نظام تشغيل Windows 11.

أعلنت شركة مايكروسوفت خلال الفترة الماضية عن تحديث Windows 11، كما أوضحت الشركة أن التحديث الجديد يتوافق مع أجهزة تأتي بتكوينات محددة.

ولقد بدأت الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب في تطوير الأجهزة وفقاً لمتطلبات تحديث Windows 11، كما أعلنت ASUS عن لوحات الأم المتوافقة مع التحديث الجديد.

ولقد رصدت هذه القائمة عبر موقع WccFTech الذي أوضح أن شركة ASUS قد نشرت القائمة على الموقع الرسمي للشركة.

ويتوفر تحديث Windows 11 للتحميل بشكل غير رسمي في إصدار تجريبي، إلا أن مايكروسوفت أكدت على أن التحديث غير مستقر في الوقت الراهن، حيث يتم إختبار التحديث في Insider Preview build للتحقق من توافق الأجهزة أو الأجهزة المؤهلة للتحديث.

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