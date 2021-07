الحسابات في تويتر تفقد المتابعين فجأة

دبي - يزن راشد - لاحظ الكثير من مستخدمي منصة تويتر في الفترة الأخيرة حدوث فقدان في عدد المتابعين يتراوح بين Dear @Twitter and @TwitterIndia! I have 80,000 less followers in the last 36 hours! Is there a glitch in your app or something else is happening!! It is an observation. Not a complaint….. yet.:) — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 10, 2021 . وواجهت الحسابات التي تتضمن عددًا كبيرًا من المتابعين نقصًا حادًا دون سابق إنذار.

تويتر توضح انخفاض عدد المتابعين

You may notice some follower count fluctuations from time to time.



Accounts that we've asked to confirm their password or phone number aren't included in follower counts until they've confirmed that info. We do this regularly to help prevent spam and keep all accounts secure. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 15, 2021 أن الشركة تراجع الحسابات بانتظام للتحقق من صحة تفاصيل الحساب أو تأكيدها والتأكد من وجود معلومات إضافية حقيقية لحماية المحادثات عبر المنصة بشكل أفضل.

ووفقًا لمسئولي تويتر فإن الحساب يظل في حالة إغلاق حتى يؤكد صحة هذه المعلومات الإضافية. ولن يحسب عدد المتابعين. وينتج عن هذا انخفاض في عدد المتابعين لهذه الحسابات بشكل تلقائي.

تويتر تحدد الحسابات المضللة

تعلق الشركة الحسابات إذا قامت بالانخراط في نشاط جماعي أو عدواني أو خادع يضلل الآخرين. وتقول تويتر إن التلاعب عبر المنصة يمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة وإن إدارة حسابات مزيفة لتضليل الآخرين يعد انتهاكًا لسياساتها.

ويعتبر إعطاء المستخدمين معلومات مضللة عن الحساب جزء من التلاعب بالمنصة، إلى جانب استخدام الصور المسروقة والسير الشخصية المسروقة أو المنسوخة، ومعلومات الحساب المضللة عمدًا، مثل الموقع الجغرافي.

وبمعنى آخر، إذا لم يكن الحساب مرتبط بشكل واضح بفرد أو كيان، فيمكن حظره حتى يتم توضيح هذه التفاصيل. وينطبق هذا على الحسابات الشهيرة مثل الحسابات الخاصة بالممثلين أو السياسيين.

تعزيز المتابعين بشكل مصطنع

تنص سياسات المنصة أن حظر الحسابات يكون في حالة تضخيم المتابعين أو متابعة الحسابات أو مشاركة التغريدات بوسائل مصطنعة.

ووفقًا للسياسة، تشمل هذه الوسائل بيع المتابعين أو شرائهم أو حتى بيع المشاركات مثل إعادة التغريد والإعجابات والإشارات وتصويتات الاستطلاعات.

ويعتبر استخدام الخدمات أو تطبيقات الجهات الخارجية التي تدعي إضافة متابعين أو إضافة مشاركات إلى التغريدات تلاعبًا بالمنصة.

كما أن متابعة عدد كبير من الحسابات ومن ثم إلغاء متابعتها في محاولة لتضخيم عدد المتابعين يعتبر إساءة استخدام للمنصة.

ويعد استخدام الوسائل الآلية انتهاكًا، كما لا يسمح أيضًا بتكرار متابعة حساب آخر، لا سيما باستخدام الأتمتة.

تويتر تتحقق من السلوك

تذكر تويتر أنها تتخذ بانتظام إجراءات لمحاربة التلاعب بالمنصة. وعندما تشتبه بوجود حساب يشترك في مثل هذه الأنشطة، فإنها قد تغلق الحساب، وذلك حتى يتمكن من تقديم المزيد من المعلومات. وإذا لم يجتاز المتطلبات فيظل مقفل.

ووفقًا لمنصة تويتر: إذا كان التلاعب بالمنصة حادثة منفردة، فقد تتراوح العقوبات من حذف التغريدات إلى قفل الحساب أو الحسابات مؤقتًا.

ولكنها في الوقت نفسه تحذر من أن أي جرائم تلاعب أخرى بالمنصة تؤدي إلى تعليق دائم للحساب.

وإذا اعتقدت تويتر أن المستخدم ينتهك سياسة الحسابات المزيفة، فقد تطلب بعض معلومات الهوية الرسمية الحكومية من أجل إعادة الحساب.

ويمكن للمستخدمين دائمًا إرسال استئناف إذا كانوا يعتقدون أن حسابهم قد تم قفله أو تعليقه بشكل خطأ.

