شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب لمشاهدتها بلا إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد مقاطع فيديو يوتيوب طرقًا رائعة للترفيه عن نفسك لفترة قصيرة من الوقت - ولكن ماذا يحدث عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت؟ كيف تحفظ مقاطع فيديو YouTube لمشاهدتها لاحقًا؟

ووفقا لموقع TheNextWeb فإن أسهل طريقة لتنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال هي الاشتراك في YouTube Premium، إذا انتقلت إلى الإصدار Premium ، فلن تحتاج إلى أي برنامج تابع لجهة خارجية، ومع ذلك فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تنزيل مقاطع الفيديو على Premium sub هي عبر تطبيق يوتيوب وليس الموقع الفعلي.

لتنزيل مقاطع الفيديو كمستخدم Premium ، ابحث عن الزر الرمادي الذي يبدو كسهم يشير لأسفل الفيديو في تطبيق يوتيوب، سيؤدي هذا إلى حفظ الفيديو في قائمة تشغيل خاصة لمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها، والتي يمكن عرضها في وضع عدم الاتصال.

يتوفر هذا الخيار أيضًا لأعضاء YouTube العاديين في العديد من البلدان لكن يجب التأكد من أن بلدك مدرج بالقائمة.

محول الفيديو على الإنترنت

يعد محول الفيديو عبر الإنترنت مفيدًا لأولئك الذين ليسوا على الهاتف المحمول، فهو موقع سهل الاستخدام يحول فيديو يوتيوب إلى ملفات فيديو وصوت متنوعة - بما في ذلك MP4 ، وهو ما تم استخدامه أثناء اختباره.

ما عليك سوى النقر على الخيار "تحويل رابط فيديو"، ولصق رابط الفيديو الذي تريد تحويله، حدد التنسيق الذي تريده، ثم انقر فوق "ابدأ"، سيتحول الموقع إلى ملف قابل للتنزيل، لا يمنحك هذا الموقع خيارًا بشأن نوع جودة الفيديو التي ستحصل عليها، كما توجد مواقع أخرى تسمح بذلك، ولكن هذا هو الموقع الذي يعمل بشكل موثوق.

TubeMate / المستندات

كلا التطبيقين جيدان لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على الأجهزة المحمولة. TubeMate هي أداة شائعة لأجهزة Android ، على الرغم من تحذير عدم إمكانية الحصول عليها من متجر Play. من ناحية أخرى تتوفر المستندات بواسطة Readdle في متجر التطبيقات.

يعمل TubeMate بشكل مشابه جدًا لـ YouTube Premium، ولكنه يأتي أيضًا مع خيارات الجودة. عندما تجد مقطع فيديو تريد تنزيله، حدد زر التنزيل الأحمر واختر الجودة والتنسيق، سيؤدي هذا إلى حفظ الفيديو كملف على جهازك.

وتعد المستندات بواسطة Readdle أكثر تعقيدًا بعض الشيء، ولكن لا يزال من السهل اكتشافها، لاستخدامه، انسخ رابط الفيديو الذي تريد حفظه، ثم افتح تطبيق المستندات، وهو تطبيق شامل لإدارة الملفات، افتح متصفح الإنترنت من أيقونة البوصلة في أسفل اليمين.

بمجرد القيام بذلك، أدخل عنوان موقع تحويل الفيديو الذي تختاره - استخدمنا محول الفيديو عبر الإنترنت، ثم اتبع الخطوات لتحويل الفيديو إلى تنسيق متوافق مع iOS ، ثم قم بتنزيل الفيديو، سيتم حفظ الفيديو في مجلد باسم "التنزيلات" يمكنك الوصول إليه من الصفحة الرئيسية.

بمجرد العثور على الفيديو في مجلد التنزيلات، حدد علامة الحذف بجواره للوصول إلى خياراتك، اضغط على "نقل" وابحث عن مجلد تطبيق الصور الخاص بك، والذي يجب أن يكون متداخلًا ضمن مجلد المستندات، انقل الملف إلى هذا المجلد، وستجده تلقائيًا في تطبيق الصور كفيديو.