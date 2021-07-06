شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقيف شخص يقود سيارة مثبت عليها طبق صناعى لستارلينك فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف ضابط دورية للطرق السريعة في كاليفورنيا شخص يقود سيارة، مثبت عليها طبق قمر صناعي مثبت بغطائها، وبدا أن الجهاز هو أحد هوائيات Starlink الخاصة بشركة SpaceX.

وقال ضابط دورية للطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP) في منشور على Facebook يصف الحادث الغريب على بعد حوالي 50 ميلاً شمال لوس أنجلوس، إنه أخبر سائق Toyota Prius: "لقد أوقفتك اليوم بسبب هذا العائق البصري على غطاء محرك السيارة، ألا تحجب رؤيتك أثناء القيادة؟ " رد عليه السائق: "فقط عندما أستدير لليمين" حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقال الضابط للسائق إنه لأسباب تتعلق بالسلامة "من غير القانوني تركيب طبق القمر الصناعي على غطاء محرك السيارة"، قبل حجزه بسبب مخالفة مؤثرة.

وفقًا لـ CNBC ، قال سائق السيارة إنه استخدم الطبق للحصول على خدمة Wi-Fi لنشاط تجاري يتم تشغيله خارج السيارة.

وقال الضابط على صفحته بموقع فيسبوك، "هذه هي القصص الحقيقية لدورية الطريق السريع، يسافر الجميع بأمان ".

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية، فإن Starlink هي مبادرة SpaceX موجهة نحو توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المنتشرة في مدار أرضي منخفض. تقوم الشركة بالفعل بتشغيل خدمة تجريبية، حيث يدفع العملاء 99 دولارًا شهريًا مقابل الخدمة، بالإضافة إلى رسوم لمرة واحدة قدرها 499 دولارًا للمعدات التي تتضمن طبق القمر الصناعي للإعداد المنزلي.

في حين أن الشركة في الواقع لديها خطط لإطلاق خدمة Starlink للمركبات مثل الطائرات والسفن والشاحنات الكبيرة ، قال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk في وقت سابق من هذا العام إن المجموعة لا تزال "كبيرة جدًا" بالنسبة للسيارات، رغم أنه من الواضح أن الجميع لا يستمعون.

وأطلقت شركة SpaceX أول أقمار صناعية للإنترنت من Starlink في عام 2019 ونشرت حتى الآن ما يقرب من 2000 من المركبات الفضائية الصغيرة عبر عمليات إطلاق صواريخ متعددة.

وخلال حديث في المؤتمر العالمي الافتراضي للمحمول الأسبوع الماضي ، أكد ماسك أن خدمة النطاق العريض Starlink تعمل الآن في 12 دولة ، مع ظهور المزيد عبر الإنترنت طوال الوقت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إن لدى Starlink حاليًا ما يقرب من 70000 عميل، مضيفًا أن الخدمة يمكن أن تضم ما يصل إلى نصف مليون مشترك في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة - وهي زيادة كبيرة على العملاء البالغ عددهم 10000 عميل التي كشفت عنها في فبراير.

قال ماسك إنه مع توجه المزيد من أقمار ستارلينك الصناعية إلى مدار أرضي منخفض هذا العام ، يمكن تحقيق التغطية العالمية في وقت مبكر من أغسطس ، على الرغم من أن المنظمين الوطنيين سيكون لهم الكلمة الأخيرة في الوصول النهائي لستارلينك.