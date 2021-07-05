رسمياً.. جيف بيزوس يتنحى عن منصبه في “أمازون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:23 مساءً - أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة (أمازون) جيف بيزوس، يوم الإثنين، رسميا، تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ليخلفه آندي جاسي، الذي سبق أن أسس خدمات الويب في أمازون.

ومع إجمالي صافي ثروته البالغة 203 مليارات دولار (146 مليار جنيه إسترليني) وفقا لمؤشر ”بلومبيرغ“ للمليارديرات، من المتوقع الآن أن يكرس الرجل، البالغ من العمر 57 عاما، المزيد من وقته لعدد قليل من المشاريع الشخصية، وفقاً لما أعلنته الشركة في فبراير الماضي.

وسيكون من أول مشاريع بيزوس، بعد هذا التنحي، القيام برحلة إلى الفضاء في 20 تموز/ يوليو الجاري، حيث سينضم إليه أخوه مارك، و“عميل غامض“ دفع 28 مليون دولار مقابل الحصول على مقعد.

كما قال مؤسس أمازون أيضا إنه ”سيستثمر المزيد من وقته في مكافحة تغير المناخ، والإشراف على صحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها“.

لكنه سيحتفظ بدور رئيسي في الشركة التي أسسها قبل 27 عاما، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار، وحققت الشركة أرباحا بقيمة 386 مليار دولار، في عام 2020، بمختلف القطاعات التي تضمها هذه المجموعة المترامية الأطراف، من التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية إلى محال البقالة والذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.

من جهته، قال المدير المالي لشركة أمازون، برايان أولسافسكي، للصحفيين: ”جيف لن يذهب إلى أي مكان.. إنها إعادة هيكلة“.

ووفقا لـ“سي إن إن“ سيستمر بيزوس بعد تركه لهذا المنصب في التأثير بشكل كبير في الشركة، لأنه سيبقى أكبر مساهم فيها، حيث يمتلك 10% من جميع أسهم أمازون.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ”خروج بيزوس من منصب الرئيس التنفيذي تم في لحظة حرجة للشركة، فقد تسبب وباء كورونا في طلب هائل على خدماتها، مما أدى إلى زيادة حادة في الأرباح والتوظيف“.

من هو آندي جاسي خليفة بيزوس؟

ولد جاسي في 13 يناير عام 1968 في مدينة سكارسديل بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بجامعة هارفارد، كلية الآداب، وحصل على درجة البكالوريوس منها، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

عمل جاسي لمدة 5 أعوام بعد التخرج كمدير لمشروع بشركة MBI للحاسبات الآلية، وبدأ رحلته المهنية في شركة أمازون منذ عام 1997، وشغل فيها منصب مدير تسويق وذلك بعد أسبوع من حصوله على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

في عام 2003 أسس جاسي خدمات الويب في أمازون، بالاشتراك مع فريق مكون من 57 شخصا، والتي وصل حجم أعمالها إلى 50 مليار دولار.

وعمل جيسي بعد ذلك مساعدا تقنيا لجيف بيزوس، وأسس في عام 2006 قسم الحوسبة السحابية Cloud والمعروف بـ“إيه دبليو إس“ في شركة أمازون.