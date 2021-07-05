تكنولوجيا: HMD تؤكد على موعد الإعلان عن هاتف نوكيا القادم في 11 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد “Zhang Yucheng” مدير الإنتاج في HMD على خطط الشركة لإطلاق إصدارها القادم من الهواتف الذكية المميزة في حدث يعقد في 11 من نوفمبر.

لم يحقق هاتف Nokia 9 PureView نجاح كبير في الأسواق منذ إنطلاقه رسمياً، ولقد أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة، إلا أن الشركة قامت بتأجيل إطلاق الإصدار الجديد.

وفي تقرير نشر من ITHome كُشِف عن خطط HMD لإطلاق هاتف جديد يدعم الإتصال بشبكات 5G، على أن ينطلق الهاتف رسمياً قي السوق الصيني في 11 من نوفمبر وفقاً لتصريحات “Zhang Yucheng”.

من جانب أخر لم يكشف رئيس الإنتاج عن تفاصيل مواصفات الهاتف المرتقب، إلا أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن الهاتف لن ينطلق بعنوان “9.3”، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف في سلسلة X.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia X50 يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج S775، كما تشارك Zeiss في إعدادات الكاميرة الخلفية، أيضاً تضم الإعدادات عدسات telephoto، وكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، ودقة عرض 1440 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh.

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