تكنولوجيا: ZTE تكشف عن أول الصور لهاتف Axon 30 5G بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ZTE لإطلاق هاتف Axon 30 5G الذي يأتي بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

نشرت ZTE إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله بشكل رسمي على خطط الشركة لإطلاق الجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في هاتف Axon 30 5G المرتقب، كما إستعرضت الشركة تصميم الهاتف من خلال صورة رسمية كُشِف عنها في الإعلان التشويقي.

كانت شركة ZTE قد بدأت في إختبار آداء الجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة منذ شهر فبراير، حيث قدمت الشركة خلال هذا الوقت عرض حي في نموذج من هواتفها الذكية يكشف عن كفاءة آداء الترقية الجديدة لهذه التقنية.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن ZTE تعقد مؤتمرها القادم في 22 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف ZTE Axon 30 5G.

من جانب أخر أوضحت التقارير السابقة إلى أن ZTE تعاونت مع Visionox لدعم الكاميرة الجديدة بترتيب جديد للبيكسل يضمن جودة ووضوح أعلى في الصور، وهو ما تقدمه في هاتف Axon 30 5G المرتقب.

أيضاً من المقرر وفقاً لتصريحات ZTE أن تعمل التقنية الجديدة على مضاعفة كثافة البيكسل من 200 بيكسل لكل إنش إلى 400 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة الجديدة معدل تحديث 120 Hz.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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