شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول صور مسربة لما سيبدو عليه أيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ظهور العديد من الصور والتسريبات عن هاتف أيفون 13خلال الفترة الماضية، خاصة مع ظهور سلسلة من الصور التى يزعم أنها تكشف عن تصميم الهاتف المقبل من أبل، تُظهر الصور المنشورة على موقع Weibo الصينى ما يبدو أنه جهازى أيفون أبيضين بزوايا مربعة، يحملان شعار أبل الشهير.

وبحسب موقع thesun البريطاني، فتظهر الصور نماذج لنسختين من أيفون 13 المرتقب بشدة، وذلك لأن أحد الهواتف المحمولة يتميز بكاميرتين خلفيتين والآخر به ثلاث كاميرات - تمامًا مثل أيفون 12 وأيفون 12 Pro، ويعد هذين الهاتفين بمثابة نسخة"Dummy"، وهى أجهزة غير عاملة مصممة لتبدو وكأنها جهاز حقيقي، مع تصميم واقعى بجودة أعلى من معظم النماذج.

وتم إرسالها إلى الشركات المصنعة والروابط الأخرى فى سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل قبل أشهر من إصدار الهاتف لمساعدتها على الاستعداد للإطلاق، ويبدو أن الدمى التى تم تصويرها تتوافق مع تصميمات أيفون 13 التى رأيناها تم تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعى فى الأشهر الأخيرة.

لكن لم تعترف أبل حتى بوجود أيفون 13 حتى الآن - على الرغم من أنه من الآمن افتراض أن الهاتف قيد التشغيل، وعادةً ما يكشف عملاق التكنولوجيا عن هاتف أيفون جديد فى أواخر الصيف خلال عرض فى مقره الرئيسى فى كوبرتينو بكاليفورنيا،

لكن لا يُتوقع أن يكون أيفون 13 ترقية تقنية ضخمة من الإصدار 12 الذى تم إطلاقه فى جميع أنحاء العالم فى أكتوبر 2020.