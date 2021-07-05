تكنولوجيا: كيفية إستخدام ميزة “Live Text” في نظام تشغيل iOS 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل الإصدار التجريبي العام من تحديث iOS 15 الذي يجلب مجموعة من المميزات الجديدة، وتعد ميزة” Live Text” واحدة من المميزات الجديدة التي تتيح للمستخدم سحب النصوص، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الصور.

تعمل ميزة “Live Text” التي قدمت في تحديث iOS 15 مع النصوص المطبوعة أو التي تم كتابتها بخط اليد، كما تدعم الميزة مجموعة من اللغات تتضمن اللغة الإنجليزية والصينية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية.

ومازالت ميزة “Live Text”في المرحلة التجريبية في الوقت الحالي، لذا قد تضيف ابل بعض التغييرات على الميزة عند إطلاق الإصدار الثابت من تحديث iOS 15 في خريف هذا العام، وفي السطور القادمة نستعرض كيفية إستخدام ميزة “Live Text”.

إستخدام ميزة “Live Text” مع النصوص

تتيح هذه الميزة نسخ النصوص من الصور وسحب النص لإستخدامه في بريد إلكتروني أو في الرسائل النصية أو في تطبيق الملاحظات.

ويمكن للمستخدم نسخ النص من الصورة عبر النقر على الجزء الخاص بالنص في الصورة، حيث تظهر للمستخدم نافذة للإختيار والنسخ، أو سحب النص، مع إختيار جديد نص من الكاميرة” text from camera”.

أيضاً عند النقر على الإختيار الجديد تظهر للمستخدم نافذة مصغرة للكاميرة، التي يمكن من خلالها تحديد النص في الصورة بشكل دقيق، ومن ثم تسليط الضوء على النص والنقر على “insert” لإسقاط النص، أيضاً يمكنك مراجعة النص قبل المشاركة في البريد الإلكتروني.

إستخدام الميزة في تطبيق الكاميرة

يمكن لهذه الميزة أن تدعم مستخدمي هواتف iPhone XS أو الإصدارات الأحدث، حيث سيتاح إستخدام ميزة”Live Text ” مباشرة عبر تطبيق الكاميرة في الوقت الفعلي.

ويمكن تمكين الميزة عبر فتح تطبيق الكاميرة ومن ثم النقر على زر live text الذي يظهر في زاوية viewfinder، ومن المقرر أن يتم التركيز على النص عند توجيه الكاميرة ومن ثم سيتاح للمستخدم سحب أو نسخ النص.

ومن المقرر أن تدعم الميزة المستخدم لتوجيه الكاميرة على أرقام الهاتف، أو عناوين البريد الإلكتروني أو الروابط.

إستخدام ميزة “Live Text ” في معرض الصور

يمكن لميزة “Live Text ” أن تدعم المستخدم أيضاً في تطبيق الصور، حيث سيتاح للمستخدم إختيار النص في إحدى الصور ومن ثم تنفيذ بعض الإجراءات، وتعمل هذه الميزة بنفس تجربة تحديد ونسخ أي نصوص في نظامiOS.

ويمكن تنفيذ عملية النسخ عبر النقر على النص ومن ثم الضغط المطول في الصورة، ليتم إبراز النص بإضاءة باللون الأزرق.

إستخدام الميزة في متصفح SAFARI

يمكن إختيار “Live Text ” مباشرة من الصورة في متصفح سفاري، ويتاح سحب النص عبر النقر والضغط المطول على الصورة، ومن ثم النقر على زر “Show Text” لإبراز النص المراد نسخه ومن ثم سحب النص.

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