3 طرق تتيح لك إنشاء رمز QR بسهولة وسرعة

دبي - يزن راشد - انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة أو QR كوسيلة للوصول إلى القوائم عبر الإنترنت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقليل نقاط الاتصال المادية.

وبدلاً من كتابة عنوان URL، فإن كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة لقراءته.

ويوفر رمز الاستجابة السريعة رابطًا لجميع أنواع المعلومات والإجراءات. بما في ذلك صفحات الويب والوصول إلى الشبكة اللاسلكية وغيرها.

ويعد إنشاء رمز QR عملية مباشرة وسهلة للغاية، ويمكن إجراؤها عبر هاتفك أو عبر متصفح الويب في حاسبك.

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إنشاء رمز QR عبر جوجل كروم

يتضمن متصفح جوجل كروم ميزة مدمجة تتيح لك إنشاء رموز الاستجابة السريعة لمواقع الويب المختلفة. ومع ذلك قد تحتاج إلى تفعيل ميزة إنشاء رمز الاستجابة السريعة في جوجل كروم. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم ومن ثم اكتب: chrome://flags في شريط العنوان واضغط على مفتاح الإدخال.

في مربع البحث، اكتب: QR Code.

في نتيجة البحث الأولى التي تظهر لك قم بتبديل الخيار إلى تفعيل.

قم بإعادة تشغيل المتصفح مرة أخرى.

انتقل إلى موقع الويب المعني.

اضغط على رمز الكاميرا في أعلى الجهة اليمنى بجوار شريط العنوان.

يظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة مع رابط للموقع في الأسفل.

اضغط على خيار تنزيل لحفظ الرمز في نظامك من أجل استخدامه لاحقًا.

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إنشاء رمز QR عبر جوجل كروم لمستخدمي أندرويد

افتح تطبيق جوجل كروم ومن ثم انتقل إلى موقع الويب الذي تريد إنشاء رمز QR له.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار مشاركة.

حدد خيار رمز الاستجابة السريعة في النافذة المنبثقة

اضغط على خيار تنزيل لحفظ رمز الاستجابة السريعة في هاتفك.

إنشاء رمز QR عبر جوجل كروم لمستخدمي آيفون

افتح تطبيق جوجل كروم في آيفون أو آيباد ومن ثم انتقل إلى موقع الويب الذي تريد إنشاء رمز QR له.

اضغط على رمز المشاركة الموجود في أعلى الجهة اليمنى بجوار شريط العناوين.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إنشاء رمز QR.

اضغط على خيار مشاركة، ثم اختر الطريقة التي تريد بها مشاركة رمز الاستجابة السريعة.

يمكنك ايضًا تحديد خيار حفظ الصورة لحفظ رمز الاستجابة السريعة لاستخدامه لاحقًا.

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إنشاء رمز الاستجابة السريعة وتخصيصه

هناك العديد من مولدات إنشاء رموز QR التي يمكنك الاختيار من بينها وأشهرها موقع الويب QR Code Generator.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع ويب QR Code Generator باستخدام أي متصفح.

أدخل عنوان URL لموقع الويب الذي تريد إنشاء رمز QR له.

يمكنك بدلاً من ذلك إدخال نص أو تحميل ملف أو تحديد إطار أو تغيير الشكل واللون أو إضافة شعار لتخصيص الرمز.

عند الانتهاء، اضغط على خيار تنزيل لحفظ رمز الاستجابة السريعة الذي أنشأته.

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